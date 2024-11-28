Tarihte Bir İlk... Ünlü Oyuncu Selin Yeninci Emmy Jürisinde!

'TÜRKİYE ADINA BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM'

Yeninci, yaşadığı heyecanı şöyle anlattı:

"Çok heyecanlıyım. 52. Uluslararası Emmy Ödülleri organizasyonunda takdir görülerek seçici jüri olarak burada bulunmaktan çok mutluyum." Benim mutluluğumdan fazla Türkiye adına burada olmaktan ve dünyada bir yerlerde ilerlemesi sağlanacak bütün kız çocukları için çok mutluyum. 'Her seferinde tek bir adım' diyorum."