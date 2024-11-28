Tarihte Bir İlk... Ünlü Oyuncu Selin Yeninci Emmy Jürisinde!
Dünyada televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden Uluslararası Emmy Ödülleri, 25 Kasım’da New York’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ünlü oyuncu Selin Yeninci de törende jüri koltuğunda oturdu. Yeninci, Emmy jürisinde yer alan ilk Türk kadın sanatçı oldu.
Kaynak: NTV
Geçtiğimiz gün 52'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nde, 21 ülkeden 56 aday 14 kategoride yarıştı ve kazananlar sahiplerini buldu. Ünlü oyuncu Selin Yeninci de Emmy jürisinde yer alan ilk Türk kadın sanatçı olarak tarihe geçti.
'TÜRKİYE ADINA BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM'
Yeninci, yaşadığı heyecanı şöyle anlattı:
"Çok heyecanlıyım. 52. Uluslararası Emmy Ödülleri organizasyonunda takdir görülerek seçici jüri olarak burada bulunmaktan çok mutluyum." Benim mutluluğumdan fazla Türkiye adına burada olmaktan ve dünyada bir yerlerde ilerlemesi sağlanacak bütün kız çocukları için çok mutluyum. 'Her seferinde tek bir adım' diyorum."
Ünlü oyuncu, Emmy ödülleri jüri kadrosunda yer alarak taçlandırdığı kariyerinde Türkiye Gençlik Ödülleri, 53. Sinema Derneği Yazarları ve Adana Film Festivali En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödüllerini de kazandı.