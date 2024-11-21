Yalı Çapkını'nda Şoke Eden Ayrılık
Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını hayranlarını üzecek bir haber geldi. Diziye 'Diyar' karakterine hayat veren Pelin Akil'in kadrodan ayrılacağı iddia edildi.
Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını’nda, flaş bir ayrılığın yaşanacağı iddia edildi
Son bölümlerinde dizinin başrolleri Seyran ve Ferit karakterlerinin aşk sahneleri dikkat çekerken, ekipte ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak dizide ‘Diyar’ karakterine hayat veren Pelin Akil, iddialar doğru çıkarsa diziden ayrılacak.
Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Diren Polatoğulları gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını’nda yaşanan ayrılıkların yanında yeni karakterler de kadroya dahil olacak.
Diziye Betül’ün eski sevgilisi Tayfun karakteri dahil olacak. Tayfun’un diziye katılmasıyla ortalığın karışacağı iddia edildi.