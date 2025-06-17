Barış Manço'nun Ailesini Kahreden Haber! Kız Kardeşi Hayatını Kaybetti

Türk müziğinin usta isimlerinden ünlü sanatçı Barış Manço’nun kız kardeşi İnci Manço İlbay hayatını kaybetti. 80 yaşındaki İlbay’ın kalp krizi nedeniyle vefat ettiği öğrenilirken, ölüm haberini Manço’nun eski eşi Instagram hesabından duyurdu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Barış Manço'nun Ailesini Kahreden Haber! Kız Kardeşi Hayatını Kaybetti
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‘Can Bedenden Çıkmayınca’, ‘Dönence’, ‘Gülpembe’, ‘Unutamadım’, ‘Alla Beni Pulla Beni’, ‘Dağlar Dağlar’ gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan, Türk müziğinin usta isimlerinden ünlü sanatçı Barış Manço’nun kız kardeşi İnci Manço İlbay’dan kahreden haber geldi.

80 yaşındaki İlbay, geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Barış Manço’nun kız kardeşinin ölüm haberini, Manço’nun eski eşi Lale Manço Ahıskalı sosyal medya hesabından duyurdu.

Barış Manço'nun Ailesini Kahreden Haber! Kız Kardeşi Hayatını Kaybetti - Resim : 1

'ACISINI YAŞIYORUZ'

Bir fotoğraf paylaşan Ahıskalı, fotoğrafa şu notu düştü: Sevgili kardeşim, dostum, arkadaşım İnci Manço İlbay'ı kaybetmenin acısını yaşıyoruz.

İlbay'ın Karacaahmet Mezarlığı'ndaki Manço Aile Kabristanı'nda ağabeyi Savaş Manço'nun yanına defnedilmesi bekleniyor.

Barış Manço'nun Ailesini Kahreden Haber! Kız Kardeşi Hayatını Kaybetti - Resim : 2

BARIŞ MANÇO KİMDİR?

Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra, Kurtalan Ekspres isimli müzik grubu ile çalışmalarına başlayan Barış Manço, Türkiye dışında da onlarca ülkede konserler vererek gönüllere taht kurdu. 200'ün üzerinde kendine ait olan bestesi bulunan Manço, sunuculuk kimliği ile de izleyicilerin karşısına çıktı.

Barış Manço'nun Ailesini Kahreden Haber! Kız Kardeşi Hayatını Kaybetti - Resim : 3

5 KITADA 100'DEN FAZLA KEŞİF

Barış Manço 1988 yılında TRT1 'de yayınlanan '7'den 77'ye ' isimli program ile rekorlara imza atarak tüm Türkiye'nin ve çocukların sevgisini kazandı. Bu çalışma Türk televizyonlarının en uzun süren ve başarılı programları arasında yerini aldı. 5 kıtada 100'den fazla yeri keşfederek, gezgin kimliği ile de hafızalara kazındı.

1999 GECESİ EVİNDE VEFAT ETTİ

Yükseköğrenimini Belçika Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisinde tamamlayan Manço, aynı zamanda 300'ün üzerinde ödül sahibidir. Barış Manço, 'Mançoloji' ismindeki albümünü sanatseverler ile buluşturamadan, 31 Ocak 1999 gecesi evinde vefat etti. Kadıköy'de bulunan evi, Kadıköy Belediyesi tarafından müzeye dönüştürüldü.

EZBERLE BİLİNEN ONLARCA ŞARKI

Barış Manço'nun, en bilinen ve sevilen eserleri şu şekilde: Gülpembe, Ayı, Can Bedenden Çıkmayınca, Müsaadenizle Çocuklar, Dağlar Dağlar, Bugün Bayram, Gül Bebeğim, Bal böceği, Hatırlasana, Nane Limon Kabuğu, Domates Biber Patlıcan, Beyhude Geçti Yıllar, Benden Öte Benden Ziyade, Güle Güle Oğlum, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, İşte Hendek İşte Deve.

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