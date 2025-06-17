Enis Arıkan Protez Saçlarını Çıkardı, Görenler Tanıyamadı

Oyuncu ve sunucu Enis Arıkan, yıllardır sürdürdüğü protez saç kullanımına son verdi. Sosyal medyada doğal görünümünü paylaşan Arıkan, takipçilerini hem şaşırttı hem de büyük ilgi gördü.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Enis Arıkan Protez Saçlarını Çıkardı, Görenler Tanıyamadı
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Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Enis Arıkan, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Eğlenceli kişiliği ve samimi içerikleriyle sosyal medyayı aktif kullanan Arıkan, yıllardır kullandığı protez saçına veda etti. Doğal halini ilk kez takipçileriyle paylaşan oyuncu, bu değişimle dikkatleri üzerine çekti.

Enis Arıkan Protez Saçlarını Çıkardı, Görenler Tanıyamadı - Resim : 1

Arıkan, evinde çektiği sade bir videoyla yeni görünümünü sosyal medyada paylaştı. Uzun süredir protez saçla ekran karşısına çıkan oyuncu, alışılmış imajını geride bırakmanın zamanı geldiğini belirtti. Paylaşım kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu ve kullanıcılar Arıkan’ın doğallığına dair yorumlarda bulundu.

'PROTEZ SAÇA ALIŞTIM' DEMİŞTİ

Ünlü oyuncu, daha önce saçlarıyla ilgili yaptığı açıklamalarda estetik müdahalelerden kaçınmadığını ifade etmişti. “Her yerimde estetik mevcut, ufak ufak yaptırıyorum. Saçlarımın normal hâli seyrek. Bu yüzden saç ektirdim” diyen Arıkan, protez saçı bir dizi setinde denediğini ve zamanla bu görüntüye alıştığını dile getirmişti.

Arıkan, “Dizi için protez saç takmışlardı, sonra ona alıştım. Bir daha kendi saçımı kullanmayı tercih etmedim” sözleriyle yıllar süren tercihini özetlemişti. Ancak son paylaşımıyla bu dönemin artık sona erdiğini de dolaylı olarak duyurmuş oldu.

Enis Arıkan Protez Saçlarını Çıkardı, Görenler Tanıyamadı - Resim : 2

Doğal haline geçiş yapan Arıkan’ın bu kararı, özellikle takipçileri tarafından olumlu karşılandı. Oyuncunun bundan sonra doğal haliyle kamera karşısına çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu oldu.

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