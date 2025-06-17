Evden Atılmıştı! Gözyaşlarıyla Sitem Eden Ünlü Oyuncu Metin Keçeci'den Sevindiren Haber

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Bir dönemin sevilen programı "Çok Güzel Hareketler Bunlar" ile hafızalara kazınan oyuncu Metin Keçeci, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı zor günleri kamuoyuyla paylaşmış ve içini dökerken gözyaşlarına hâkim olamamıştı.

Maddi sıkıntılar nedeniyle evinden tahliye edilen Keçeci, icralık olduğunu açıklamış ve kendisini yalnız bırakan sektöre sert sözlerle sitem etmişti. Ancak bu karanlık tablonun ardından umut ışığı da gecikmedi.

SETE DÖNÜŞ MÜJDESİ

Metin Keçeci'ye, tüm bu duygusal fırtınaların ardından TRT 1'den sürpriz bir teklif geldi. Başarılı oyuncunun, kanalda yayınlanan ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken Vefa Sultan dizisinin ikinci sezonunda kadroya katıldığı öğrenildi. Keçeci, dizide "Terzi İdris" karakterine hayat verecek.

'CENAZEME GELMEYİN' DEMİŞTİ

Daha önce yaptığı açıklamada, "Beni bu hale getiren kim varsa cenazeme gelmesin. Mama alıp sokak hayvanlarını beslesinler" sözleriyle sarsan Keçeci'nin bu çıkışı sosyal medyada da geniş yankı bulmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi