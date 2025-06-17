Brad Pitt Galaya Yeni Aşkıyla El Ele Katıldı

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Hollywood’un usta oyuncusu Brad Pitt, başrolünde yer aldığı F1: The Movie filminin New York galasında büyük ilgi gördü. Filmde emekli bir Formula 1 pilotunu canlandıran 62 yaşındaki oyuncu, galaya zarif tarzı ve enerjisiyle damga vurdu. Pitt’in pistlere dönüş yapan Sonny Hayes karakteriyle beyaz perdeye taşıdığı yapım, motor sporları tutkunlarını şimdiden heyecanlandırdı.

Galada en çok dikkat çeken detaylardan biri, Pitt’in 32 yaşındaki sevgilisi Ines de Ramon ile el ele kırmızı halıya çıkması oldu. Mücevher tasarımcısı olan de Ramon, transparan detaylara sahip elbisesiyle objektiflerin ilgi odağı olurken, çiftin samimi ve mutlu halleri gözlerden kaçmadı. Brad Pitt ve Ines de Ramon’un ilişkileri ilk kez 2022 yılında gündeme gelmişti.

İkili, daha önce Wolfs filminin Venedik Film Festivali’ndeki galasına da birlikte katılmıştı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin ilişkisi, basının yoğun ilgisi eşliğinde devam ediyor. Galada da birbirlerine olan uyumları dikkat çekti.

FİLMİN KONUSU

F1: The Movie, emeklilikten pistlere geri dönen bir efsane olan Sonny Hayes’in, genç bir Formula 1 sürücüsüne rehberlik etme hikayesini anlatıyor. Filmin yönetmeni Joseph Kosinski, Pitt’in F1 aracı sürme konusunda "doğuştan yetenekli" olduğunu belirterek, "Brad çok yetenekli bir sürücü" ifadelerini kullandı. Film, IMAX formatında sinemaseverlerle buluşacak.

Filmin senaryosu, Top Gun: Maverick ile gişe başarısı yakalayan Ehren Kruger tarafından kaleme alındı. Top Gun’ın yıllar sonra gelen devam filmiyle tanınan Kruger, bu kez motor sporlarının hızlı dünyasına etkileyici bir hikâye ile adım atıyor. Film, özellikle aksiyon sahneleriyle şimdiden merak uyandırıyor.

Joseph Kosinski’nin yönetmenliğini üstlendiği yapımda Brad Pitt’e; Damson Iris, Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia ve Samson Kayo gibi isimler eşlik ediyor. Film, 27 Haziran 2025’te vizyona girecek. Aksiyon ve hız tutkunlarını sinema salonlarında büyüleyici bir deneyim bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi