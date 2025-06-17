Doktoru Her Şeyi İtiraf Etti! Ünlü Oyuncuyu Böyle Ölüme Göndermiş

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90'lı yılların efsanevi dizisi Friends'in ikonik karakteri Chandler Bing'i canlandıran ünlü oyuncu Matthew Perry, 28 Ekim 2023 tarihinde Malibu'da evindeki jakuzide ölü bulundu. Uzun süre uyuşturucuyla mücadele eden 54 yaşındaki oyuncunun "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Perry'nin vücudunda yüksek dozda bulunan anestezik madde ketamini nasıl elde ettiği hakkında inceleme başlatıldı.

SUÇLAMAYI KABUL ETTİ

Matthew Perry'nin ölümüyle bağlantılı olduğu tahmin edilen iki doktor ve kendisinin kişisel asistanı da dahil olmak üzere beş kişi gözaltına alındı. Oyuncunun ölümüyle ilişkili olduğu düşünülen doktorlardan biri, şu anda 4 farklı suçlama ile karşı karşıya.

Doktor Salvador Plasencia, savcılıkla bir anlaşma yaparak ölümcül dozda ketamin tedarik etme suçlamalarını kabul etme kararı aldı. Plasencia'nın 40 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilirken doktor, Perry'nin ölümünden önceki haftalarda ona tıbbi bir gerekçe olmadan birçok kez ketamin verdiğini kabul etti.

Kaynak: Haber Merkezi