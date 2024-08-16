Matthew Perry'nin Ölümünde Şoke Eden Gerçek: 5 Kişi Tutuklandı

90'ların ikonik sitcom dizisi "Friends"te canlandırdığı "Chandler Bing" karakteriyle bir yıldız olan oyuncu Matthew Perry, 28 Ekim 2023'te hayatını kaybetti. 54 yaşındaki Perry'nin otopsi raporu, ölüm sebebinin ketamin kullanımı sonrası boğulma olduğunu ortaya koyarken, soruşturma kapsamında elde edilen yeni veriler tüm dünyayı şoke etti.

BAĞIMLILIĞINDAN FAYDALANMIŞLAR

Los Angeles Savcılığı, ünlü oyuncunun bağımlılığından faydalandıkları gerekçesiyle, aralarında iki doktor ve Perry'nin kişisel asistanının da bulunduğu 5 kişinin tutuklandığını açıklandı.

Savcı Martin Estrada, hazırladığı iddianamede Perry'ye yüksek dozlarda ketamin sağlayan doktorların, oyuncuyla mesajlaşmalarıp ketaminin temini için ne kadar ödeme yapılacağını tartıştıklarını bildirdi. Bunun yanında, zanlıların Perry'ye ketamin temin edilmesini örtbas etmeye çalıştıkları belirtildi. Aralarında oyuncunun kişisel asistanının da bulunduğu iki zanlı, suçlamaları kabul etti.

NE OLMUŞTU?

Matthew Perry, 28 Ekim 2023'te hayatını kaybetmişti. Perry'nin otopsi raporu, ölüm sebebinin ketamin kullanımı sonrası boğulma olduğunu ortaya koydu. Raporda, koroner atardamar hastalığı ve opioid bağımlılığı tedavisinde kullanılan Buprenorfin'in de ölümde etkili olduğu belirtildi.

Perry'nin yakınları, oyuncunun depresyon ve kaygı bozukluğu için "ketamin infüzyon terapisi" adı verilen bir tedavi gördüğünü, ancak otopsi doktoru, Perry'nin vücudunda bulunan ketaminin ameliyat sırasında kullanılan genel anestezi seviyesinde olduğunu bildirmişti. Mayıs 2023'te polis, Perry'nin ölümüne neden olan ketaminin kaynağını araştırmak üzere soruşturma başlatmıştı.