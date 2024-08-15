'Sıfır Bir' Oyuncusuna Silahlı Saldırı

Daha önce internette ve bir dijital platformda yayınlanan Sıfır Bir dizisinde rol alan Tümer Adakaner'e (46), Döşeme Mahallesi'ndeki restoranında henüz kimliği belirlenemeyen zanlı tarafından tabancayla ateş açıldı.

Sırtına isabet eden kurşunla yaralanan Adakaner, çalışanlarınca özel bir hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri restoranda inceleme yaptı. Polisin, kaçan zanlıyı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA