Aydemir Akbaş Evinde Baygın Bulundu: Yoğun Bakımda

Oyuncu Aydemir Akbaş, evinde baygın bulundu. 88 yaşındaki oyuncuyu yakınları hastaneye götürdü.

Yoğun bakımda tedavisi süren oyuncun yakın dostu İbrahim Tatlıses, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Tatlıses;"45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş, şu anda yoğun bakımda. Siz değerli sevenlerimden dua bekliyorum. Saygılarımla" mesajını yayımladı.

Aydemir Akbaş, daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele etmiş ve yeniden kansere yakalandığını duyurmuştu.