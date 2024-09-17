Matthew Perry'yi Ölüme Götürmüşlerdi... Hollywood'daki Uyuşturucu Şebekesi İfşa Oldu!

ÇEVİRİ: BUSE YILMAZ

"Friends" dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin 28 Ekim 2023'te aşırı doz ketamin kaynaklı ölümüyle ilgili, aralarında iki doktorun bulunduğu beş kişi suçlandı. Olaydan aylar sonra hazırlanan bir belgesel de, Hollywood'daki ünlülerin "uyuşturucu şebekesini" ortaya çıkardığını öne sürüyor.

"TMZ Araştırıyor: Matthew Perry and the Secret Celebrity Drug Ring" adlı bir saatlik belgesel, 16 Eylül Pazartesi günü ABD'de yayınlanacak. Belgeselin açıklama kısmında "Uyuşturucu satıcılarının, gönüllü destekçilerinin, vicdansız doktorların ve etik olmayan rehabilitasyon merkezlerinin rollerinin inceleneceği" belirtildi.

'ÇOK PARA UĞRUNA ETİK KALMIYOR'

Belgeselin fragmanında eski Drug Enforcement Administration (Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi) temsilcisi Bill Bodner, doktorların bazen uyuşturucuya bağlı ölümlerde rol oynadığını söyledi. Bodner, "Kazanılacak çok para olduğunda ya da şöhretin cazibesi söz konusu olduğunda, etik sınırların dışına çıkılıyor" diye konuştu.

MATTHEW PERRY'NİN ÖLÜMÜ

54 yaşındaki ABD'li oyuncu Matthew Perry, 28 Ekim 2023'te aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle kazara hayatını kaybetti. Oyuncu, o gün kendisine üç doz ketamin enjekte edildikten sonra Los Angeles'taki evinin jakuzisinde ölü bulundu.

Otopsi, Perry'nin ketaminin akut etkileri sonucu öldüğü sonucuna varırken, ölüme neden olan faktörler arasında boğulma, koroner arter hastalığı ve opioid kullanım bozukluğunu tedavi etmek için kullanılan bir ilaç olan buprenorfinin etkileri yer aldı.

BEŞ KİŞİ YARGILANDI

Los Angeles Polis Departmanı, 2024 yılının mayıs ayında yıldızın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. 15 Ağustos'ta, Perry'nin ölümüne neden olan ketaminin dağıtımıyla ilgili beş kişi hakkında dava açıldı. Savcılar, bağımlılıkla mücadelesini samimi bir şekilde anlatan Perry'nin sanıklar tarafından istismar edildiğini ve ölmeden önce yeniden uyuşturucu bağımlısı haline geldiğini iddia etti.

Perry'nin ölümüyle bağlantılı olarak suçlanan iki doktordan biri olan Dr. Mark Chavez, Perry'nin yatılı asistanı Kenneth Imawasa ve Perry'ye uyuşturucu satışını koordine eden bir tanıdığı olan Erik Fleming, Perry'nin ölümüyle bağlantılı suçlamaları kabul etti. Davadaki diğer iki sanık Dr. Salvador Plasencia ve Jasveen Sangha ise suçsuz olduklarını iddia etti.

Kaynak: Gerçek Gündem