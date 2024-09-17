Deniz Akkaya'ya Hapis Cezası... Ertelenmedi!

Deniz Akkaya, Efe Önbilgin’den dünyaya gelen kızı Ayşe Özbilgin tarafından darp edildiğini ve evinin balkonuna kilitlendiğini öne sürmüştü. Devlet korumasına alınan Ayşe Özbilgin, ifadesinde annesinin termosla kendisine vurduğunu belirtmişti. Bunun üzerine Deniz Akkaya hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İddianamede, Deniz Akkaya'nın silahtan sayılan, içinde demir termos bulunan çantayı ve kablosuz kulaklığı, kızı Ayşe Özbilgin'e fırlattığı, tekme ve tokat atıp boğazını sıkarak yaraladığı öne sürülmüştü.

Mahkeme, Deniz Akkaya'ya 'Alt soya karşı kasten yaralama' suçundan 4 ay 27 gün hapis cezası verdi.

CEZA ERTELENMEDİ

Mahkeme, daha önce de başka bir suçtan sabıkasının bulunması ve suça meyilli kişiliğini göz önünde bulundurarak Deniz Akkaya'nın cezasını ertelemedi. Yargıtay cezayı onarsa Akkaya, hapse girecek.

DENİZ AKKAYA'DAN AÇIKLAMA

Deniz Akkaya, karar sonrası, şu açıklamayı yaptı:

"Mahkeme kanalıyla mont, lastik ayakkabı, telefon kulaklığı, annemden kalma neredeyse kullanılmayan kırık dökük bilgisayarın peşine düşecek kadar Allah, kimseyi küçük düşürmesin…

İnsan düşünmeden edemiyor, 16 senedir yemedim, yedirdim. Her şeyin en güzelini aldım, imkânları şartları insan üstü bir emek vererek şartları zorlayarak eksiksiz yerine getirdim. Erkek olmak / adam olmak / baba olmak başka bir şey…

Hanımlar, çocuk yapacağınız adamı çok doğru seçin. Hayatında ilk kez okul parasını bu sene ödedi diye çıldırıp evden bunları isteyecek kadar düşebilecek bir adamla muhatap olduğum için kendime çok kızıyorum. Bu ne açgözlülük, bu ne hırs,bu ne kendini küçük düşürme…

Bütün yaz, kızımı tatile götürmediği için tatile gitmedim. Kızım her sene sörf kampına giderdi gidemedi, ben de onunla birlikte bu yaz tatil yapmadım.

Ama şimdi okullar da açıldı. Güzel bir tatile çıkıyorum. Bir süre buralarda da olmayacağım. Belki de hayatımın bu döneminde hak ettiğim adamı aşkı bulurum ne dersiniz. Hayatım boyunca arkama bakmadım arkamda bıraktıklarımın yaptıklarını takılmadım. Bugün de aynen öyle yapıyorum. Herkese şahane bir hafta dilerim. Keyfinizi hiç kimsenin bozmasına izin vermeyin."

Kaynak: Habertürk