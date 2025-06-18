Dünyaca Ünlü Oyuncu Kelsey Grammer’den Büyük Sürpriz! 8. Kez Baba Olmaya Hazırlanıyor

Dünyaca ünlü sit-com 'Cheers' da dokuz yıl boyunca canlandırdığı Psikiyatrist Dr. Frasier Crane rolüyle tanınan 70 yaşındaki Amerikalı oyuncu Kelsey Grammer sekizinci kez baba olmaya hazırlanıyor.

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Dünyaca Ünlü Oyuncu Kelsey Grammer’den Büyük Sürpriz! 8. Kez Baba Olmaya Hazırlanıyor
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Dünyanın en çok kazanan ve en çok tanınan komedi oyuncuları arasında yer alan, 70 yaşındaki Amerikalı oyuncu Allen Kelsey Grammer ile birlikte olan 46 yaşındaki Kayte Walsh dördüncü kez hamile olduğunu duyurdu.

Dünyaca Ünlü Oyuncu Kelsey Grammer’den Büyük Sürpriz! 8. Kez Baba Olmaya Hazırlanıyor - Resim : 1

8.KEZ BABA OLACAK

Eski ilişkilerinden de 4 çocuğu olan oyuncu Kelsey Grammer sekizinci kez baba olmaya hazırlanıyor. Granmer’in bir kez daha baba olacağı haberi İngiliz medyasında ‘Tekrar baba olacağı için çok heyecanlı. Kayte'ye hamileliği sürecinde çok destek oldu. Bu hamilelik sürpriz oldu ve evliliklerini alevlendirdi’ ifadeleri ile yansıtıldı.

Dünyaca Ünlü Oyuncu Kelsey Grammer’den Büyük Sürpriz! 8. Kez Baba Olmaya Hazırlanıyor - Resim : 2

KELSEY GRAMMER KİMDİR?

1955 doğumlu Amerikalı aktör Kelsey Grammer, dünyaca ünlü sit-com 'Cheers' da dokuz yıl boyunca canlandırdığı Psikiyatrist Dr. Frasier Crane rolüyle tanındı. Dizinin sona ermesiyle birlikte yapımcılar Frasier karakteri için devam dizisi çekme kararı aldılar.

En az Cheers dizisi kadar popüler olan ve sayısız ödüller alan Frasier dizisi sayesinde dünyanın en çok kazanan ve en çok tanınan komedi oyuncuları arasına girdi.

Dünyaca Ünlü Oyuncu Kelsey Grammer’den Büyük Sürpriz! 8. Kez Baba Olmaya Hazırlanıyor - Resim : 3

REKORLAR LİSTESİNE GİRDİ

9 yıl boyunca Cheers'da oynadığı karakteri 11 yıl boyunca da Frasier'da oynayan Grammer, böylelikle tek bir dizi karakterini aralıksız 20 sene boyunca oynayarak bu alanda da rekorlar listesine girdi.

Ünlü oyuncu X-Men'de ise Beast'i canlandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi

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