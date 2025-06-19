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Bir Demet Tiyatro, Dış Kapının Mandalları, Güneş Yanıkları, Ölümsüz Aşk, Azize, Home Ofis, Balıkçının Karısı, Üvey Anne gibi yapımların yönetmenliğini yapan ünlü yönetmen Sevgi Birsel hayatını kaybetti.

FİLM-SAN DUYURDU

FİLM - SAN Vakfı’nın resmi Instagram hesabından yapılan postta acı haber şöyle duyuruldu: Yönetmen Sevgi Birsel'e Allah'tan rahmet, ailesini ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.

DEMET AKBAĞ'DAN DUYGULANDIRAN VEFA

Sevgi Birsel'in ölümü sonrasında ünlü sanatçı Demet Akbağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Bir Demet Tiyatro'nun yönetmeniydi. Sevgimizi kaybetmişiz. Çok üzüldüm' notunu düştü.

YAKIN DOSTUNA MESAJI YÜREK YAKMIŞTI

Vefat haberi sanat camiasını yasa boğan ünlü yönetmen, geçen yıl hayatını kaybeden usta sanatçı Ayla Algan için yazdığı mesaj ile herkesi duygulandırmıştı.

Sevgi Birsel, yakın dostu Algan'ın şu sözlerle anmıştı: Canım Ayla'cığım, tekrar buluşana dek yıldızlar içinde ol... Tüm öğrettiklerin için binlerce teşekkür... Çok üzgünüm şahane kadın çok..." sözleriyle duygularını paylaşmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi