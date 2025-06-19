Nihal Candan’ın En Yakını Duyurdu! Bir Yanda Babası Bir Yanda Kızı…Candan Ailesinden Korkutan Bir Haber Daha
Yeme bozukluğu hastalığı sonrasında yoğun bakıma kaldırılan ünlü fenomen Nihal Candan’ın sağlık durumu ciddiyetini korurken, arkadaşı Pınar Kerimoğlu Nihal’in 23 kiloya düştüğünü ve babasının ikinci kez kalp krizi geçirdiğini duyurdu.
Anoreksiya nevroza hastalığına yakalandıktan sonra yemek yiyemez hale gelen ve 29 kiloya düşmesinin ardından hastaneye kaldırılan fenomen Nihal Candan’ın sağlık durumunun kritik olduğu açıklanmıştı.
29 kilo olarak girdiği hastanede 25 kiloya düşen Nihal Candan yeniden kilo verdi ve 23 kiloya düştü. Ünlü fenomenin yakın arkadaşı modacı Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan’ın son sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
'MAMA VERİYORLAR'
Kerimoğlu, ‘Nihal yoğun bakımda, annesiyle her gün konuşuyoruz. Uyku halinde hep, damardan mama veriyorlarmış. Daha iyi iyileşeceğini düşünüyoruz’ dedi.
BABASI İKİNCİ KEZ KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Öte yandan kalp krizi geçirdiği öğrenilen Nihal Candan’ın babası Prof. Dr. Hakan Candan’ın bir kez daha kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Kerimoğlu ‘Babası ikinci kez kalp krizi geçirdi. Doktorları kızını görmesi için hastaneden çıkışına izin vermiyor’ diye duyurdu.