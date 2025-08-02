Wilma Elles Dördüncü Kez Anne Oluyor: Bebeğinin Cinsiyetini Duyurdu

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'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde hayat verdiği Caroline karakteriyle tanınan Wilma Elles, dördüncü kez anne olmanın heyecanını yaşıyor. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dördüncü bebeğini beklediğini duyurarak bebeğin cinsiyetini açıkladı.

DÖRDÜNCÜ KEZ ANNE OLUYOR

Wilma Elles, 2014 yılında iş insanı Arif Kerem Göğüş ile dünyaevine girmiş ve bu evlilikten ikiz çocukları Milat ile Melodi dünyaya gelmişti. 2019 yılında boşanan çiftin çocuklarının velayeti annede kalmıştı.

2022’nin son ayında avukat Mehmet Şah Çelik ile ikinci evliliğini yapan Alman asıllı oyuncu, geçtiğimiz yıl yeniden anne olacağını açıklayarak üçüncü çocuğunun müjdesini duyurmuştu. Elles şimdi ise dördüncü kez anne oluyor.

BEBEĞİN CİNSİYETİNİ AÇIKLADI

Hamilelik haberini renkli bir cinsiyet partisiyle duyuran Elles’in, sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflardaki mavi detaylar dikkat çekti. "It’s a boy…" notunu düşerek bebeğin erkek olacağını duyuran oyuncu, takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.