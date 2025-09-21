Semra Dal Başörtüsünü Çıkarma Kararı Aldı: 'Ben de Şaşırdım'

"Semra Chef" adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Semra Dal, artık hayatına tesettür olmadan devam etme kararı aldığını açıkladı. Dal, kişisel kararı nedeniyle kendisine hakaret içerikli mesajlar atan kişiler hakkında hukuki işlem başlatacağını söyledi.

Semra Dal Başörtüsünü Çıkarma Kararı Aldı: 'Ben de Şaşırdım'
Geçen yıl Kadir Ezildi’nin sunduğu “En Hamarat Benim” yarışmasına Isparta’dan katılarak birinci olan ve sosyal medyada da büyük bir kitle edinen fenomen Semra Dal (Semra Chef), son sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Artık hayatına tesettür olmadan devam etme kararı alan Semra Dal, kararıyla ilgili bir açıklama da yaptı.

'SİZİ ŞAŞIRTTIM, BEN DE ŞAŞIRDIM'

Paylaşımında kendisini her haliyle sevdiğini vurgulayan Dal, "Bugün sizi şaşırttım, ben de şaşırdım" dedi. Semra Dal, kendisine gelen negatif yorumlara da "Güzel olmak için açılmadım, saçma sapan konuşup durmayın. Ben kapalıyken de güzeldim zaten. Hem size ne, benim mezarıma siz mi gireceksiniz?" diye yanıt verdi.

Semra Dal Başörtüsünü Çıkarma Kararı Aldı: 'Ben de Şaşırdım' - Resim : 1

Uygun bir dille yapılan eleştirileri anlayışla karşılayacağını söyleyen sosyal medya fenomeni, hakaret içerikli yorumlar için ise hukuki yollara başvuracağını belirtti ve kendisine iyi dileklerini sunan herkese de teşekkür etti.

Kaynak: Haber Merkezi

