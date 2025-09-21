Arka Sokaklar’da Nefes Kesen Geri Dönüş! Sosyal Medyayı Salladı
Kanal D ekranlarının 20 sezondur devam eden uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yayınlanan yeni fragmanıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide Rıza Baba'nın damadı Ali Akdoğan'a hayat veren ve şehit olarak diziye veda den oyuncu Alp Korkmaz’ın yıllar sonra ekibe geri dönüşü herkesi şoke etti.
Fenomen dizi Arka Sokaklar’ın yeni bölüm fragmanında Ali karakterinin geri dönüşü, izleyicileri şaşkına çevirdi. Antalya Narkotik Şube ile ortak yapılan operasyonda şehit düşerek diziye veda eden oyuncunun yeni fragmanda geri dönmesi sosyal medyada tartışma yarattı.
HÜSNÜ’NÜN KARŞISINDAKİ İSİM ALİ!
Heyecan dozunu artıran fragmanda, Hüsnü’nün silahlı bir saldırganın peşine düşmesi ve ardından o kişinin Ali olduğunun ortaya çıkması izleyiciyi adeta ekran başına kilitledi. Ali’nin, eski dostu Hüsnü’ye silah doğrulttuğu sahne sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR
Ali’nin sürpriz dönüşü, Hüsnü’nün tehlikede olması ve Cevher karakterinin yeniden sahneye çıkmasıyla birlikte, Arka Sokaklar yeni bir döneme girdi.
SOSYAL MEDYA YORUMLARA BOĞULDU
Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte Twitter ve Instagram’da #AliGeriDönüyor etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı. Kimi izleyiciler "Gerçek Arka Sokaklar ruhu geri döndü" yorumunda bulunurken, bazıları da “Ali’nin dönüşüyle dizi yeniden nefes aldı” görüşünü dile getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi