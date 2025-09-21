Demet Akalın’ın Photoshop Hatası Dile Düşürdü! Gören Yorum Yapmadan Geçemedi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

‘Afedersin’, ‘Evli Mutlu Çocuklu’, ‘İntikam’ gibi hit şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki gün Ankara’daki konserinde sahneye çıktı. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, sahne enerjisi ve kıyafet seçimiyle dikkat çeken Akalın, performans sonrasında sosyal medya hesabından konserden kareler paylaştı.

Şarkıcı Demet Akalın

BOYUNU UZATTI

Ünlü şarkıcının paylaştığı fotoğraflarda dikkatli takipçilerin gözünden kaçmayan detay ise photoshop oldu. Normalde 1.73 cm boyunda olan şarkıcının, fotoğraflarda neredeyse 1.80’e yakın görünmesi sosyal medyada alaycı yorumlara neden oldu.

"PHOTOSHOP FAZLA KAÇMIŞ”

Bazı kullanıcılar, "Photoshop biraz fazla kaçmış", "Yalnızca sesi değil, boyu da uzuyor" gibi esprili yorumlarla paylaşımın altını doldururken, kimileri de Akalın'ın bu rahat ve özgüvenli tavrını takdir etti.

Kaynak: Haber Merkezi