Görüntüler Gündem Olmuştu! Demet Akalın Minik Hayranının Gönlünü Almak İçin Harekete Geçti

Yalova konserinde küçük bir hayranıyla yaşadığı olayın ardından Demet Akalın, gönül almak için Bursa’nın İznik ilçesine gitti. Minik Medine ve ailesiyle piknik yapan Akalın, çocuklarla yakar top oynadı. Ünlü şarkıcı, olayın perde arkasını anlatarak yeniden konser sözü verdi.

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Geçtiğimiz hafta Yalova'da verdiği konserde küçük bir hayranıyla yaşadığı iddia edilen sorunla gündeme gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın, olay sonrası gönül almak için harekete geçti. Akalın, minik hayranı Medine ile buluşmak üzere Bursa'nın İznik ilçesine geldi.

KÜÇÜK HAYRANI AĞLAMIŞTI

Konser sırasında Medine adlı küçük bir hayranı sahneye çıkıp Akalın’a sarılmış, ancak iddialara göre sanatçı Medine ile fotoğraf çektirmemişti. Bu sırada korumalar tarafından sahneden indirilen Medine'nin gözyaşlarına boğulduğu ileri sürülmüştü. Sosyal medyada gündem olan olay sonrası, Akalın’dan jest gecikmedi.

İZNİK'E GİTTİ

Demet Akalın, İznik Gölü sahilinde Medine ve ailesiyle piknik yaparak güzel bir gün geçirdi. Ünlü şarkıcı burada çocuklarla yakar top oynadı, samimi görüntüler verdi. Görüntüler Gündem Olmuştu! Demet Akalın Minik Hayranının Gönlünü Almak İçin Harekete Geçti - Resim : 1

OLAYIN PERDE ARKASINI ANLATTI

Olayın perde arkasını anlatan Akalın, yaşanan durumun bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını söyledi. “Biz konuştuk. Başka bir konserimize gelecek ve orada dans edeceğiz. Biz isterdik ki hava güzel olsun İznik Gölü'ne girelim.” sözleriyle Medine ile yeniden buluşacaklarını duyurdu.

'AKLIM PARMAĞIMDAYDI'

Konser sırasında yaşadığı aksiliği de paylaşan Akalın, “Benim fotoğrafçım parmağımı menteşeye sıkıştırdı ve ben çığlıkla çıktım. İkinci şarkıdaydık. Zaten o sırada benim aklım fikrim parmağımı buza batırmaktaydı.” diyerek yaşadığı acı nedeniyle dikkatin dağıldığını ifade etti.

Gönül almayı bildiğini söyleyen Akalın, İznik’i çok beğendiğini de sözlerine ekledi. Akalın, “Ama ben güzel gönül almayı bilirim. Bak kaç tane çocuğun gönlü hoş oldu. Bir daha İznik'e geleceğim. İznik'ten yer almak istiyorum, güzel yatırımlık yerler varmış.” dedi.

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Kaynak: İHA

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