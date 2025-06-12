Ünlü Oyuncu Gizem Karaca’dan Bebeğine Büyük Sürpriz! İtirafı Herkesi Güldürdü

Miss Turkey 2011 ikincisi, güzel anne adayı ünlü oyuncu Gizem Karaca, sosyal medya hesabından karnı burnunda yeni pozlarını paylaştı. Beğeni toplayan pozlara yazdığı not ise herkesi güldürdü.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Ünlü Oyuncu Gizem Karaca’dan Bebeğine Büyük Sürpriz! İtirafı Herkesi Güldürdü
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Miss Turkey 2011 güzellik yarışmasında ikinci olduktan sonra kariyerine oyuncu olarak devam eden Gizem Karaca Güzel Köylü, Eve Düşen Yıldırım, İçimdeki Fırtına, Safir gibi birçok dizide rol alarak ismini hafızalara kazıttı.

Sevgilisi Kemal Ekmekçi ile olan birlikteliğini nikah masasına taşıyan başarılı oyuncu, özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla da çok kez gündem oldu.

Ünlü Oyuncu Gizem Karaca’dan Bebeğine Büyük Sürpriz! İtirafı Herkesi Güldürdü - Resim : 1

İZMİR’E TAŞINMIŞTI

Doğayla iç içe bir yaşam tarzını seçen ünlü oyuncu İzmir’e taşınıp buradaki çiftlik evinde yaşamını sürdürürken, kısa süre önce hamile olduğunu duyurmuştu. Hamilelik sürecini takipçileri ile sık sık paylaşan, eğlenceli video ve fotoğraflar çeken ünlü oyuncudan yeni pozlar geldi.

Ünlü Oyuncu Gizem Karaca’dan Bebeğine Büyük Sürpriz! İtirafı Herkesi Güldürdü - Resim : 2

POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Karnı burnunda anne adayı, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden ‘Dikkat, gluten içerir. Evet kızım, anneciğin doğuma yaklaşırken böyle delirdi’ notunu düşerek yeni kareler paylaştı.

Fotoğrafları büyük beğeni toplayan Gizem Karaca’nın bebeğine vereceği isim de merak konusu oldu.

Ünlü Oyuncu Gizem Karaca’dan Bebeğine Büyük Sürpriz! İtirafı Herkesi Güldürdü - Resim : 3

'BÜYÜK KEYİF'

Güzel oyuncu, Haliç'te bir otelde düzenlenen Miss Turkey 2024 final gecesinde jüri koltuğunda yer almıştı. Yarışmacıların heyecanını paylaşan Karaca ‘Miss Turkey deyince aklıma 2011’deki 17 yaşındaki Gizem geliyor. O kadar zaman geçmiş aradan şimdi jüri koltuğunda oturmak büyük keyif. Onların günlerdir ne kadar meraklandıklarını ve heyecanlandıklarını biliyorum. Bu yarışma bana güzel kapılar açtı, bu yolun başlangıcı oldu’ demişti.

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