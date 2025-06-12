Yeşilçam'ın Hırçın Yakışıklısı Kadir İnanır'dan Aylar Sonra İlk Fotoğraf! Son Hali Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeşilçam’da sayısız filme imza atmış, Selvi Boylum Al Yazmalım’ın İlyas’ı ünlü oyuncu Kadir İnanır, 24 Mart'ta beyin damarına pıhtı atması sonrası acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve 4 ayı aşkın bir süre boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi görmüştü.

TABURCU OLMUŞTU

Doktorların artık taburcu olabileceği kararı almasının ardından İnanır evine geçmiş, tedavisi ve kontrolleri evinde devam etmişti.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Uzun süredir kendisinden bir fotoğraf gelmeyen Kadir İnanır geçirdiği hastalık ve zorlu tedavi sürecinden sonra ilk kez görüntü vermiş, Süreç Film'in sahibi Ali Gündoğdu ile bir araya gelmişti.

Süreç Film'in sahibi Ali Gündoğdu, Kadir İnanır'la bir araya geldi. Buluşma İnanır’ın evinde gerçekleşti.

Ali Gündoğdu, buluşma fotoğrafını ‘Değerli sanatçı ve büyüğümüz Kadir İnanır’ın sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. En kısa sürede sağlığına kavuşma temennisi içindeyiz’ notuyla paylaşmıştı.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Usta sanatçının yeni bir fotoğrafı daha ortaya çıktı. 75 yaşındaki usta sanatçıyı ziyaret eden halk müziği sanatçısı Ümit Tokcan ile ressam Sali Turhan son halini paylaştı.