Ferdi Kadıoğlu Baba Oluyor

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Fenerbahçe’den Premier Lig temsilcisi Brighton’a transfer olan 25 yaşındaki milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden sevenlerine baba olacağı müjdesini verdi. Geçtiğimiz aylarda 28 yaşındaki güzellik uzmanı Sera Vrij ile evlenen ünlü futbolcu, mutlu haberi "Bir bebeğimiz olacak. Yeni bölüm için heyecanlı ve minnettarım." notuyla paylaştı. Kadıoğlu'nun paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

SAHALARDAN BİR SÜRE UZAK KALMIŞTI

Milli futbolcu geçtiğimiz aylarda sol ayak başparmağından geçirdiği operasyon nedeniyle ameliyat olmuştu. Sosyal medya üzerinden koltuk değnekli bir fotoğraf paylaşan Ferdi, "İyileşme sürecim başladı, eskisinden daha güçlü döneceğim" demişti.

Yaz transfer döneminde 30 milyon euro karşılığında Fenerbahçe’den Brighton’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, İngiltere kariyerine hızlı bir giriş yaparak sezonda forma giydiği 8 maçta 2 gole imza atmıştı.