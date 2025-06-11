Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay'dan Romantik Paylaşım

Çocuklar Duymasın dizisinde Havuç karakterini canlandıran Furkan Kızılay, eşi Tutku Yılmaz’la düğününden romantik karelerini "Seninle ne harika bir dünya" notuyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay'dan Romantik Paylaşım
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Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan ve ardından Survivor yarışmasıyla geniş bir hayran kitkesi yakalayan ünlü isim Furkan Kızılay, geçtiğimiz günlerde Tutku Yılmaz ile dünyaevine girmişti. Çiftin düğününe Acun Ilıcalı’nın yanı sıra pek çok ünlü isim katılmıştı. Daha önce Paris'te sevgilisine yaptığı evlilik teklifiyle sosyal medyada dikkat çeken Kızılay, son olarak evliliğin ilk günlerinden paylaştığı fotoğraflarla gündem oldu.

Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay'dan Romantik Paylaşım - Resim : 1

Görkemli bir düğün ile dünyaevine giren Furkan Kızılay, en özel gününden romantik kareleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. "Seninle ne harika bir dünya" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı. Ünlü ismin sevenleri fotoğraflara yaptıkları yorumlarla çifte mutluluk diledi.

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