Ünlü Oyuncu Baba Oldu! Mutluluktan Ağlatan Fotoğrafı Paylaştı, Beğeni Üstüne Beğeni Yağdı

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"Adanalı", "Kara Sevda", "Ramo", "Kuruluş: Osman" ve "Kin" gibi önemli projelerde rol alan ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy, 2023 yılında dans sanatçısı Yasemin Sancaklı ile Polonezköy’de düzenlenen sade bir kır düğünüyle hayatını birleştirmişti.

Kısa süre önce baba olmaya hazırlanan oyuncu, sevindiren haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

İLK FOTOĞRAF GELDİ

Baba olmanın mutluluğunu yaşayan 44 yaşındaki oyuncu, eşi Yasemin Sancaklı Aksoy’un doğum yaptığını Instagram’dan açıklayarak, bebeklerinin ilk fotoğraflarını da takipçileriyle paylaştı.

Aksoy, paylaşımında “Hoş geldin Diyar bebek. Seni ne kadar yaşasak, bizi ne kadar sevsen kârdır” ifadelerine yer verdi.

BEĞENİ YAĞDI

Çiftin uzun süredir heyecanla beklediği erkek bebeklerinin sağlıklı şekilde dünyaya geldiği öğrenilirken, ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.

RÜZGAR AKSOY KİMDİR?

Rüzgar Aksoy 5 Ocak 1981 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Umut Aksoy kardeşidir. Üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümü’nde tamamlamıştır. 2008 senesinde ekranlara gelen Adanalı dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Ardından Kara Sevda, Türkan, Karakol, Annem Uyurken, Ah Neriman ve Yunus Emre Aşkın Yolculuğu ve Bir Zamanlar Çukurova gibi yapımlarda rol almıştır.