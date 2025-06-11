Yeşilçam'ın Minik Yıldızı Hayatını Kaybetti! Yumurcak’ın Arkadaşı Çitlenbik Olarak Gönüllerde Taht Kurmuştu

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Yeşilçam’ın sevilen oyuncularından gelen kahreden ölüm haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden, başrollerinde ünlü oyuncular İlker İnanoğlu, Kartal Tibet ve Filiz Akın’ın yer aldığı Yumurcak filminde ‘Çitlenbik’ karakterini canlandıran oyuncu İhsan Küçüktepe, hayatını kaybetti.

'BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ'

Küçüktepe'nin vefat haberini, Film-San Vakfı sosyal medya hesabından duyurdu. Instagram hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: Oyuncu İhsan Küçüktepe'ye (Çitlenbik) Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

'Çitlenbik' karakteriyle hafızalarda iz bırakan Afro Türk oyuncu İhsan Küçüktepe’nin ölümü sanat dünyasında da üzüntü yarattı.

İHSAN KÜÇÜKTEPE KİMDİR?

Türk sinemasının unutulmaz yüzlerinden biri olan İhsan Küçüktepe, 1962 yılında dünyaya geldi. Henüz çocuk yaşta kamera karşısına geçen Küçüktepe, özellikle "Çitlenbik" karakteriyle hafızalara kazındı. 1970’li yıllarda bir dizi filmde aynı karakteri başarıyla canlandıran genç oyuncu, izleyicilerin gönlünde taht kurdu.

YUMURCAK İLE TANINDI

Küçüktepe’nin en dokunaklı sahnelerinden biri, Yumurcak filminde hayat verdiği sokak çocuğu Çitlenbik’in, Yumurcak’ı kurtarırken hayatını kaybettiği an olmuştu. Bu sahne, sinema tarihine duygusal bir iz bırakırken, Çitlenbik’in fedakârlığı ise geniş kitlelerin yüreğine dokundu.

AŞKI- MEMNU’NUN BEŞİR’İ

1975 yılında çekilen Aşk-ı Memnu dizisinde Beşir karakterini canlandıran Küçüktepe, bu rolle dizinin ilk Beşir’i olarak tanındı. Ardından 1977’de İbo ile Güllüşah filminde bir kez daha sokak çocuğu rolüyle karşımıza çıktı.

Ancak oyunculuk kariyerinde ani bir dönüş yapan Küçüktepe, kamera arkasına duyduğu ilgi nedeniyle 2004 yılına kadar ekranlardan uzak kaldı. Bu uzun aranın ardından, 2004 yılında Cennet Mahallesi dizisinde kısa bir rolle izleyiciyle buluştu. 2006 yılında ise Arka Sokaklar dizisinin bir sezonunda oyuncu olarak yer aldı.

SES TEKNİSYENLİĞİ DE YAPTI

Küçüktepe, oyunculuğun ardından kariyerini ses teknisyeni olarak sürdürdü. 2014 yılına kadar Arka Sokaklar dizisinin ses kayıt ekibinde görev aldı. Hâlen İstanbul'da yaşamını sürdüren İhsan Küçüktepe, hem kamera önünde hem de arkasında Türk televizyon ve sinema sektörüne önemli izler bıraktı.