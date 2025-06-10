Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen'in Sevgilisi Sosyal Medyaya Damga Vurdu

Kızılcık Şerbeti'nin gözü sulu karakteri Çimen'e hayat veren ünlü oyuncu Selin Türkmen, sevgilisiyle Bodrum'da görüntülendi. 2000'li oyuncunun sevgilisi ile arasındaki yaş farkı sosyal medyada takipçilerini ikiye böldü.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen'in Sevgilisi Sosyal Medyaya Damga Vurdu
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Kızılcık Şerbeti’nin Çimen’i genç oyuncu Selin Türkmen’in sevgilisi sosyal medyada gündem oldu. Dizide kendinden yaşça büyük birine aşık olan Türkmen’in sevgilisi işe arasındaki yaş farklı çok konuşuldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen'in Sevgilisi Sosyal Medyaya Damga Vurdu - Resim : 1

BODRUM'DA AŞK

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti’nden ayrıldıktan uzun süre sonra tatilde görüntülenen ünlü oyuncu Selin Türkmen, yeni aşkıyla magazin gündemine oturdu. Cennet Koyu’nda tatil yapan genç oyuncu sevgilisi ile görüntülendi.

Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen'in Sevgilisi Sosyal Medyaya Damga Vurdu - Resim : 2

MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Teknelerine demir atan çift, tüm gün boyunca güneşlenip yüzmenin tadını çıkarırken, çiftin romantik anları ve aralarındaki yaş farkı ise sosyal medyayı ikiye böldü.

VEDASI SÜRPRİZ OLMUŞTU

Kızılcık Şerbeti’nde “Çimen” karakterine hayat veren Selin Türkmen, geçtiğimiz sezon sürpriz bir kararla diziden ayrılmıştı. Türkmen ayrılışına ilişkin “Senaryo böyle gerektirdiği için böyle bir karar alındı. Bir de okuyorum.” açıklamasını yapmıştı.

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Kızılcık Şerbeti Bodrum
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