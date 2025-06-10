Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen'in Sevgilisi Sosyal Medyaya Damga Vurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kızılcık Şerbeti’nin Çimen’i genç oyuncu Selin Türkmen’in sevgilisi sosyal medyada gündem oldu. Dizide kendinden yaşça büyük birine aşık olan Türkmen’in sevgilisi işe arasındaki yaş farklı çok konuşuldu.

BODRUM'DA AŞK

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti’nden ayrıldıktan uzun süre sonra tatilde görüntülenen ünlü oyuncu Selin Türkmen, yeni aşkıyla magazin gündemine oturdu. Cennet Koyu’nda tatil yapan genç oyuncu sevgilisi ile görüntülendi.

MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Teknelerine demir atan çift, tüm gün boyunca güneşlenip yüzmenin tadını çıkarırken, çiftin romantik anları ve aralarındaki yaş farkı ise sosyal medyayı ikiye böldü.

VEDASI SÜRPRİZ OLMUŞTU

Kızılcık Şerbeti’nde “Çimen” karakterine hayat veren Selin Türkmen, geçtiğimiz sezon sürpriz bir kararla diziden ayrılmıştı. Türkmen ayrılışına ilişkin “Senaryo böyle gerektirdiği için böyle bir karar alındı. Bir de okuyorum.” açıklamasını yapmıştı.