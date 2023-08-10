Kızılcık Şerbeti dizisinin Nursema'sı İkinci sezonu sızdırdı! Olacaklar pes dedirtiyor

Show TV'de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisi ülkenin en çok dikkat çeken dizilerinden biri olmuştu. Kızılcık Şerbeti büyük ilgi görmüş ve reyting rekorları kırmıştı.

Kızılcık Şerbeti dizisi aynı zamanda RTÜK engeline takılan diziler arasında da yer alıyor. Bir süre yayını durdurulan Kızılcık Şerbeti dizisi Eylül ayında kaldığı yerden devam edecek.

YENİ SEZONLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMALAR

Televizyongazetesi.com sitesindeki özel habere göre; Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Nursema karakteri ile bir anda parlayan Ceren Karakoç, kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Sokakta vatandaşlardan büyük ilgi gören oyuncu, yaz dönemini dinlenerek geçirdi.

Dizinin ilk sezonunda yoğun tempoda çalışan oyuncu, tatilde farklı bölgelere gitti ve arkadaşları ile eğlenceli anlar yaşadı. Dizideki partneri Serkan Tınmaz ile de kısa bir süre Marmaris’te bir araya gelen oyuncu, son tatil günlerini yaşıyor. 28 Ağustos’ta yeniden sete döneceğini söyleyen Ceren Karakoç, ikinci sezon için de bir hayli heyecanlı.

Tatilinin güzel geçtiğini anlatan oyuncu, “Güzel bir sezon geçirdik ve yorulduk. Güzel dinlendim, benim için iyi oldu” diye konuştu. Sokakta vatandaşların kendisine gösterdiği ilgiden bahseden oyuncu, “Seyirci tanıyor ve biliyor. Seyirciler projeyi çok sevdi. Onların sayesinde de bugünlere geldik. Çok desteklediler” diye konuştu.

Kızılcık Şerbeti dizisindeki karakterler izleyicilerin kendi hayatlarına dokunduğu için de projenin çok başarılı olduğunu söylemek lazım. Ceren Karakoç bu durumun izlerini sokakta tanıştığı insanlarda da görüyor.

Oyuncu, “Sokakta da çok görüyorum. Herkes bir karakteri bir yerinden yakalamış, kendisi ile bir noktada bağdaştırıyor. Hep söylüyorum, çok gerçek bir hikaye. O yüzden de hikayemizin seyircide de bir karşılığı var” dedi.

İkinci sezon için senaryonun kendilerine yeni verildiğini ve biraz okuma fırsatı bulduğunu anlatan Ceren Karakoç, ikinci sezon için iddialı konuştu. Oyuncu, “Yine bomba gibi bir sezon geliyor. İkinci sezon daha fena bir sezon” diyerek heyecanı artırdı.

Dizide bazı değişiklikler olacağını da ifade eden oyuncu, ikinci sezon için tüyo vermemek için de dikkatli konuştu.