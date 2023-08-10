Yemek bile yeterli.. Dişlerin beyazlamasını sağlayan besinler! Sofradan eksik etmemelisiniz

Sağlıklı bir diş yapısı, güzel bir gülümsemenin en önemli parçasıdır. Ancak dişlerimiz, yediğimiz içtiğimiz her şeyden etkilenirler. İşte bu nedenle, beyaz ve sağlıklı dişlere sahip olmak için doğru beslenme alışkanlıklarına sahip olmak son derece önemlidir. İşte size dişlerin beyazlamasını sağlayan besinler!

Süt ve Süt Ürünleri

Süt ve süt ürünleri, dişlerinizi beyazlatmanın en doğal yollarından biridir. Süt, içeriğindeki kalsiyum ve fosfor sayesinde diş minesini güçlendirir ve dişlerin beyazlamasına yardımcı olur. Ayrıca peynir gibi süt ürünleri, ağızda tükürük salgısını artırarak asitli yiyeceklerin neden olduğu zararlı etkileri azaltır.

Elma ve Havuç



Elma ve havuç gibi sert meyve ve sebzeler, dişlerinizi temizlemenin en doğal yollarından biridir. Bu yiyecekler, diş minesinde biriken plakları ve lekeleri giderir. Ayrıca elma ve havuç, ağızda tükürük salgısını artırarak asitli yiyeceklerin neden olduğu zararlı etkileri azaltır.

Çilek ve Portakal



Çilek ve portakal gibi meyveler, içerdikleri C vitamini sayesinde diş minesini güçlendirir ve dişleri beyazlatır. Ayrıca bu meyveler, ağızda tükürük salgısını artırarak asitli yiyeceklerin neden olduğu zararlı etkileri azaltır.

Saklama Koşulları ve Önerileri



Bu besinleri tüketirken dikkat etmeniz gereken bazı saklama koşulları vardır. Süt ve süt ürünlerini buzdolabında saklamak, taze kalmasını sağlar. Elma ve havuç gibi sert meyve ve sebzeleri ise serin ve kuru bir yerde saklamalısınız. Çilek ve portakal gibi meyveleri ise buzdolabında saklamak, taze kalmasını sağlar.

DİŞ SAĞLIĞI İÇİN DİŞ TEMİZLİĞİNE DİKKAT! PEKİ AMA NASIL YAPILIR?

1. Diş Fırçalama Tekniği

Diş fırçalama, diş temizliğinde en önemli adımdır. Fırçalama işlemi, dişlerin üzerinde biriken plak ve bakterilerin temizlenmesini sağlar. Diş fırçalama işlemi sırasında doğru teknik kullanılmalıdır. Doğru teknik, diş fırçasının diş etlerine zarar vermeden, diş yüzeyinin tamamına temas etmesini sağlar.

Doğru fırçalama tekniği için öncelikle uygun bir diş fırçası seçilmelidir. Diş fırçasının yumuşak kıllara sahip olması ve başının küçük olması tercih edilir. Fırçalama işlemi sırasında, diş fırçası 45 derece açıyla diş etleri ile diş arasına yerleştirilmeli ve hafifçe bastırarak fırçalanmalıdır. Fırça hareketleri, yukarıdan aşağıya doğru ve dairesel olarak yapılmalıdır.

2. Diş İpi Kullanımı

Diş fırçalama işlemi sırasında, diş aralarında kalan plak ve bakterilerin temizlenmesi için diş ipi kullanımı da oldukça önemlidir. Diş ipi, diş aralarına yerleştirilerek, aradaki plak ve bakterilerin temizlenmesini sağlar.

Diş ipi kullanımı için öncelikle uygun bir diş ipi seçilmelidir. Diş ipi, dişler arasına yerleştirildikten sonra, yavaşça ileri geri hareket ettirilerek, plak ve bakterilerin temizlenmesi sağlanmalıdır. Diş ipi kullanımı sırasında, diş etlerine zarar vermemek için dikkatli olunmalıdır.

3. Ağız Gargarası Kullanımı

Ağız gargarası kullanımı, diş temizliği işleminde tamamlayıcı bir rol oynar. Ağız gargaraları, ağızdaki bakterilerin öldürülmesine ve ağız kokusunun önlenmesine yardımcı olur.

Ağız gargarası kullanımı için öncelikle uygun bir ağız gargarası seçilmelidir. Ağız gargarası kullanımı sırasında, ürünün üzerindeki talimatlara uyulmalıdır. Genellikle, ağız gargarası kullanımı fırçalama ve diş ipi kullanımından sonra yapılmalıdır.

Kaynak: Yenidevir.com.tr - Gercekgundem.com