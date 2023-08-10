Doyurucu menemen böyle hazırlanıyor! Birçok aşçı biliyor ama biz bilmiyorduk

Menemen, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak, klasik domatesli menemenin yanı sıra farklı malzemelerle yapılan menemen tarifleri de oldukça lezzetlidir. Bu içeriğimizde sizlere patatesli kıymalı menemen tarifini paylaşacağız.

Malzemeler:



- 4 adet orta boy patates

- 3 adet yeşil biber

- 1 adet kırmızı biber

- 1 adet soğan

- 2 diş sarımsak

- 300 gram kıyma

- 4 adet yumurta

- Tuz, karabiber, pul biber, zeytinyağı

Yapılışı:



1. Patatesleri küp küp doğrayın ve kızgın bir tavada zeytinyağı ile kavurun.

2. Soğanı ince ince doğrayın ve patateslerin üzerine ekleyin.

3. Biberleri de doğrayın ve tavaya ekleyin.

4. Kıymayı da ekleyerek kavurmaya devam edin.

5. Sarımsakları ezerek tavaya ekleyin.

6. Baharatları da ekleyin ve karıştırın.

7. Yumurtaları çırpın ve tavaya dökün.

8. Yumurtalar pişene kadar karıştırın.

Afiyet olsun!

Bu tarif, özellikle kahvaltı sofralarına renk katacak ve doyurucu bir seçenek sunacaktır. Patatesin lezzeti, kıymanın protein değeri ve biberlerin vitaminleriyle harmanlanan bu menemen tarifi, hem lezzetli hem de sağlıklı bir seçenektir.

Denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun!

KAŞARLI MENEMEN TARİFİ

Malzemeler



4 adet domates

1 küçük kaşık ketçap

2 adet yumurta

Bir kaşık margarin ya da 2 kaşık sıvıyağ

5 ya da 6 dilim kaşar peyniri

Tuz

Kekik

Pul biber



Kaşarlı Menemen Nasıl Yapılır?

Öncelikle tavaya yağ koyun daha sonra domateslerimizi rendeleyerek içine ilave edin. Suyunu çekene kadar pişirin.

Daha sonra çırptığınız yumurtaları, baharatları ve ketçabı domateslere ekleyin.

Hafif pişirdikten sonra kaşar dilimlerini üzerine dizerek buharda erimelerini bekleyin ve sunuma hazır.

Afiyet olsun!

Kaynak: Gercekgundem.com