Salatalık kabuklarını çöpe atmayın! Hiç duyulmamış 5 kullanım alanı…

Yenidevir'de yer alan habere göre; Salatalık kabuklarının çöpe atılması oldukça yaygın bir davranıştır. Ancak salatalık kabukları, sağlık açısından birçok faydası olan bir besindir. Ayrıca, atılan kabuklar doğanın dengesini bozarak çevreye zarar verir. Bu nedenle, salatalık kabuklarını çöpe atmak yerine farklı kullanım alanlarını deneyebilirsiniz. İşte hiç duyulmamış 5 kullanım alanı:

1. Cilt Bakımı İçin Kullanımı



Salatalık kabukları, cilt bakımı için oldukça faydalıdır. Kabukların içerisinde bulunan C vitamini ve antioksidanlar sayesinde cildi besler ve nemlendirir. Ayrıca, kabukların içerisinde bulunan asitler sayesinde ciltteki lekeleri azaltır ve sivilce oluşumunu engeller. Salatalık kabuklarını rendeleyin ve yüzünüze uygulayın. 10-15 dakika bekletin ve ardından yüzünüzü ılık suyla yıkayın.

2. Saç Bakımı İçin Kullanımı



Salatalık kabukları, saç bakımı için de oldukça faydalıdır. Kabukların içerisinde bulunan silika minerali, saçları güçlendirir ve parlaklık kazandırır. Ayrıca, kabukların içerisinde bulunan su sayesinde saçları nemlendirir ve kepek oluşumunu engeller. Salatalık kabuklarını rendeleyin ve saç diplerinize masaj yaparak uygulayın. 20-30 dakika bekletin ve ardından saçlarınızı şampuanla yıkayın.



3. Yemeklerde Kullanımı



Salatalık kabukları, yemeklerde de kullanılabilir. Kabukları ince dilimler halinde kesin ve salatalarınıza ekleyin. Ayrıca, kabukları rendeleyerek çorbalara ve yemeklere lezzet katabilirsiniz.

4. Turşu Yapımında Kullanımı



Salatalık kabukları, turşu yapımında da kullanılabilir. Kabukları ince dilimler halinde kesin ve turşu suyuna ekleyin. Salatalık kabuklu turşu, hem lezzetli hem de sağlıklı bir atıştırmalık olacaktır.

5. Kompost Yapımında Kullanımı



Salatalık kabukları, kompost yapımında da kullanılabilir. Kabukları küçük parçalara ayırın ve bahçenizdeki kompost kutusuna ekleyin. Salatalık kabukları, kompostunuzun daha besleyici olmasını sağlayacaktır.

CİLT GÜZELLEŞTİREN SALATALIK MASKESİNİ DENEYİN

Öte yandan hurriyet.com.tr adresinde ise cilt güzelleştiren salatalık maskesinin tarifi paylaşıldı. İşte o tarif

Yağlı Ciltler İçin Salatalık Maskesi:

Cildinizin aşırı yağlı olduğunu düşünüyorsanız bu maskeyi uygulayabilirsiniz.

Malzemeler:

2 Tatlı kaşığı salatalık suyu, 1 adet yumurta (akı), 2 damla limon, Yarım tatlı kaşığı kil.

Hazırlama ve Uygulama:

Tüm malzemeleri elde ettikten sonra bir kap bularak hepsini karıştırın ve cildinize uygulayın. Göz ve çevresine sürmemeye özen gösterin, haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.