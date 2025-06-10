Ecem Erkek 'Partnerin Makbulü' Diyerek Paylaştı

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2017 yapımı Damat Takımı filminin arkasından, aynı ekip tarafından çekilip geçtiğimiz yıl vizyona giren Gelin Takımı, büyük ilgi görmesinin ardından ikinci filmiyle geliyor. Yine yönetmenlik koltuğunda Doğacan Anafarta'nın oturacağı ve ilk filmde olduğu gibi senaryosunu Ayşe Balıbey'in kaleme alacağı filmin ana kadrosu da değişmedi. Büyük ilgi gören hikayede başroller yine Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun olacak.

Sinemalarda vizyona girmesinin ardından Netflix'te de yayınlanan ve daha büyük bir izleyici kitlesine ulaşan filmin hazırlık çalışmaları devam ederken, filmin en çok sevilen karakterlerinden Berrin'i canlandıran ünlü oyuncu Ecem Erkek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla filmdeki yeni partnerini tanıttığı bir fotoğraf yayınladı.

'GÜZEL FOTOĞRAF ÇEKEN BARAN'

Geçtiğimiz hafta sonu sete çıkıp çekimlere start veren ekipten Ecem Erkek, sette verdiği pozu Instagram hesabından paylaşarak takipçilerinin ilgisini topladı. Özellikle komedi projelerindeki rolleriyle tanınan ünlü oyuncu, partneri Baran Bölükbaşı'nın çektiğini söylediği fotoğrafa "Gözümde güneş. Ayaklarımda ağrı... Aklımda replik. Kalbimde kırık! Partnerin güzel fotoğraf çekeni makbul...Baran" notunu düştü.

ECEM ERKEK KİMDİR?

24 Haziran 1989 tarihinde Ankara'da doğan Ecem Erkek, 2015 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine ilk olarak tiyatro oyunlarıyla başlayan Ecem Erkek, Show TV'de ekrana gelen fenomen eğlence programı Güldür Güldür Show ile şöhret oldu. 2021 yılında ilk sinema deneyimini Yılmaz Erdoğan'ın "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" adlı filminde elde etti. Ünlü oyuncu, son olarak ise Show TV'de ekrana gelen "Güzel Günler dizisinde" rol aldı.