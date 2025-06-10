Aslıhan Güner'den 12 Yıllık Eşine İlan-ı Aşk!

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"Asi", "Her Şey Yolunda Merkez" ve "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" gibi dizilerle adını duyuran ünlü oyuncu Aslıhan Güner, mutlu evliliğiyle sık sık gündeme geliyor. Son olarak geçen yıl Kanal D'de yayınlanan "Yalan" dizisinde rol alan güzel oyuncu, şimdilerde ekranlardan biraz uzak kalsa da yüzü olduğu saç bakım markasıyla olan iş birlikleri ve sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımlarla hayranlarına kendisini özletmiyor.

2010 yılında sette tanıştığı ve ilişki yaşamaya başladığı meslektaşı Mert Kılıç ile 2013 senesinde görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine giren Aslıhan Güner, eşiyle ne kadar mutlu olduğunu sık sık dile getiriyor. Daha önceki röportajlarında mutlu beraberliğin sırrını "Yalnızca sevgiyle olmuyor, arkadaşlık da önemli" sözleriyle açıklayan 37 yaşındaki oyuncu, son olarak yaptığı Instagram paylaşımıyla eşini onurlandırdı.

'KALBİME BİN ŞÜKÜR DAHA EKLEDİ'

Mert Kılıç ile evliliğinin 12. yıl dönümünü kutlamak için sosyal medyadan romantik bir video paylaşan Aslıhan Güner, 47 yaşındaki eşine seslendiği paylaşımında "Ruhumun eşi... Her geçen yıl kalbime bin şükür daha ekledi. Hayat arkadaşım, En iyi arkadaşım. Birbirimizi bulmanın 15. yılı, evliliğimizin, bir olmamızın 12. yılı kutlu olsun. Seni çok seviyorum diğer yarım" sözlerine yer verdi.

Aslıhan Güner'in eşine olan bu jesti kısa sürede sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Takipçilerinin tebrik mesajlarını ilettiği güzel oyuncuya bazı yorumlarda çocuk sahibi olmayı düşünüp düşünmedikleri de soruldu. Aslıhan Güner, kısa süre öne yaptığı bir açıklamada bu yıl anne olmak istediği açıklayarak özellikle kız çocuklarını çok sevdiğini söylemişti.