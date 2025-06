Ünlü Şarkıcı Hayatını Kaybetti! Ailesinin Son Sözleri Hüzne Boğdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'de 1960'lı yılların sonunda doğan ve uzun süre fırtınalar estiren funk müziğin önemli yıldızlarından biri hayatını kaybetti. R&B'nin bir kolu olarak Afrikalı Amerikalı sanatçılar tarafından yaratılan bu popüler müziğin efsane sesi Sly Stone, KOAH başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadelesi sonucunda 82 yaşında yaşama veda etti.

Asıl adı Sylvester Stewart olan ünlü müzisyenin ölüm haberini ailesi verdi. Üç çocuk babası olan şarkıcının ailesi tarafından paylaşılan açıklamada, Sly Stone'un uzun zamandır hastalıklarla mücadele ettiği, bu sebeple yaşamını yitirdiği ve ölümünden önce de hep sevgi dolu ailesiyle bir arada olduğu ifade edildi.

'İLHAM VERMEYE DEVAM EDECEK'

Ailesi tarafından yapılan açıklamada usta sanatçı için "Sly Stone; üç çocuğu, en yakın arkadaşı ve büyük ailesiyle çevriliyken huzur içinde yaşama veda etti. Onun yokluğu sonrasında yas tutarken, aynı zamanda onun olağanüstü müzik mirasının gelecek nesiller boyunca aktarılacağı ve birçok kişiye ilham vermeye devam edeceğini bilerek teselli oluyoruz" denildi.

Ünlü şarkıcının ailesinin açıklamasına sosyal medyadan çok sayıda beğeni ve yorum gelirken, özellike X kuşağından birçok sosyal medya kullanıcısı, gençliklerinin Sly Stone'u dinleyerek geçtiğini anlatarak duygusal mesajlar paylaştı.

SLY STONE KİMDİR?

15 Mart 1943'te ABD'nin Texas eyaleti Denton kentinde doğan Sylvester Stewart (Sly Stone), 1967 yılında Sly and the Family Stone adlı müzik grubunu kurarak müzik kariyeri için öenmli bir adım attı. 1960'lı 1970'li yıllarda müzik kariyerinin zirvesine ulaşan Sly Stone, "Dance to the Music", "Everyday People", Thank You", "I Want to Take You Higher", ve "Hot Fun in the Summertime" gibi hit şarkılarla büyük satış kaydetti. Stone'un "Stand!", "There's a Riot Goin' On" ve "Fresh" isimli de üç hit albümü vardı.