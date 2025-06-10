Sistemde Tanınmayan Yüzün Dudak Uçuklatan Maliyeti! Şok Estetik Bedeli Sosyal Medya Karıştırdı

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu’nun pasaport kontrolünde sistemin yüzünün tanımaması ve parmak izi ile kendini ispatlamaya çalışması sonrasında estetik bedelleri büyük dikkat çekti. Sosyal medyanın konuştuğu olay sonrasında ortaya çıkan bir gerçek daha şoke etti. Kardashian ailesinin annesi Kris Jenner’ın yüz estetiğinin bedelinin 45 bin dolar olduğu öğrenildi.

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Sistemde Tanınmayan Yüzün Dudak Uçuklatan Maliyeti! Şok Estetik Bedeli Sosyal Medya Karıştırdı
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Havalimanında estetik sonrası yüz tanıma sisteminin kendini tanımadığını, parmak izi ile kimliğimi kanıtladığını duyuran ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu’nun ardından gözler operasyonların maliyetine çevrildi. Yüz tanıma sisteminin tanıyamadığı yüzlerin 45 bin doları bulan maliyetleri dudak uçuklattı.

Sistemde Tanınmayan Yüzün Dudak Uçuklatan Maliyeti! Şok Estetik Bedeli Sosyal Medya Karıştırdı - Resim : 1

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu’nun estetik operasyonu sonrasında havalimanında pasaport kontrolünde yüzünün sistemle uyuşmaması ve yaşadığı sorunu sosyal medya hesabından duyurması, dün gündem olmuştu.

Sistemde Tanınmayan Yüzün Dudak Uçuklatan Maliyeti! Şok Estetik Bedeli Sosyal Medya Karıştırdı - Resim : 2

Söz konusu olayın ardından T24 köşe yazarı Ertuğrul Özkök, ‘Yüz tanıma sisteminin tanıyamadığı bu yüzü kaç dolara yaptırabilirsiniz?’ başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

‘Bence “Forensic” yani adli tıp tarihinde bir devrim’ diye belirten Özkök, Kardashian ailesinin annesi Kris Jenner’ın yüz estetiği üzerinden örnekler verdi.

Sistemde Tanınmayan Yüzün Dudak Uçuklatan Maliyeti! Şok Estetik Bedeli Sosyal Medya Karıştırdı - Resim : 3

4 OPERASYON

Özkök, şunları söyledi: Kris Jenner’in operasyonunu New York’un en başarılı estetisyeni diye bilinen Dr. Steven M. Levine’nin gerçekleştirmiş. People, Allure ve Page Six gibi dergi ve sitelerde okuduğuma göre bu operasyon şu dört operasyondan oluşuyormuş: “Doğal görünümlü face lifting”, “gözaltı çizgilerinin yok edilmesi”, “boyun gençleşmesi” ve “yüz dengeleme…”

'MALİYETİ 45 BİN DOLARMIŞ'

Özkök, 4 operasyonun maliyetine ilişkin ise dikkat çeken şu ifadeleri köşesine taşıdı: Bu dörtlü operasyonun maliyeti 45 bin dolarmış. Maliyeti de 45 bin dolarmış… Ben daha yüksek bir rakam olduğunu düşünüyorum. Gerçekten başarılı. Kızı Kim Kardashian’ın estetiği de mükemmeldi. Bazı kadınlarda estetik çok başarılı sonuç veriyor. Ama sadece bazı kadınlarda.

NE OLMUŞTU?

Daha önce ‘Doğal olan hiçbir şeyi sevmiyorum’ sözleriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu havalimanında pasaport kontrolüne takılı kalmıştı. Instagram hesabından bir video paylaşan Saraçoğlu o anları ‘ Yaşadığı ilginç anları sosyal medya hesabından paylaşan Saraçoğlu, ‘Kimliğimdeki fotoğrafla, memurun cam arkasından çektiği fotoğraf uyuşmayınca bana parmak izine gitmem söylendi. Ben de 'tamam' diyerek yönlendirmeyi takip ettim’ diyerek anlatmıştı.

Ünlü Modacı Gülşah Saraçoğlu'na Havalimanında Büyük Şok! Estetik Operasyonu Pasaporta Takıldı, TanıyamadılarÜnlü Modacı Gülşah Saraçoğlu'na Havalimanında Büyük Şok! Estetik Operasyonu Pasaporta Takıldı, TanıyamadılarMagazin

Kaynak: T24

Etiketler
estetik Gülşah Saraçoğlu
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