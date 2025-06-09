Yeşilçam'ın Efsanesinden Kötü Haber! Necdet Kökeş Hastaneye Kaldırıldı

Yeşilçam'ın emektar isimlerinden Necdet Kökeş'ten korkutan haber geldi. Kökeş'in nefes darlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Yeşilçam'ın Efsanesinden Kötü Haber! Necdet Kökeş Hastaneye Kaldırıldı
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1960’lı ve 70’li yılların Türk sinemasında karakter oyuncusu olarak tanınan, özellikle Cüneyt Arkın’ın başrolünde olduğu Battal Gazi serisinde canlandırdığı “ZıpZıp” karakteriyle hafızalara kazınan Necdet Kökeş sevenlerini korkuttu.

Necdet Kökeş, nefes darlığı şikâyetiyle Abdülhamithan Hastanesi’nde tedavi altına alındı. 81 yaşındaki usta oyuncu, 2024 yılının Aralık ayında da kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Son yıllarda maddi sıkıntılarla boğuşan Kökeş’in, İstanbul’da bir apart otele yerleştirildiği biliniyor.

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