Sihirli Annem'in 'Perihan Peri'si Ünlü Oyuncu Gül Onat Ateş Püskürdü: 'Zavallısınız'

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2000'li yılların fenomen dizisi Sihirli Annem, 22 yıl sonra beyaz perdeye taşınmış ardından kaosları da beraberinde getirmişti.

Fenomen dizinin ikonik karakteri Perihan Peri karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gül Onat, hastalığı sebebiyle galaya katılamadığını açıklamıştı. Kısa süre önce pankreas kanserine yakalandığını duyuran Onat, hakkındaki yorumlara isyan etti.

'NE KADAR ACIMASIZ'

Hayranlarından 'geçmiş olsun' şeklinde yorumlar gelirken kötü yorumlar da geldiğini belirten Gül Onat, şu sözlerle tepki gösterdi:

Sevgili arkadaşlarım beni merak etmemeniz için bu videoyu çekiyorum. Evimdeyim, Allah'a şükür gayet iyiyim. Tedavimi görüyorum, tekrar göreceğim, tekrar göreceğim. İnşallah bu hastalıktan yüzümün akıyla çıkarım ne diyeyim sizlere ama iyiyim maşallah. Yalnız bir şeyi anlamlandıramıyorum. Bazen bakıyorum, sıkıntıdan yorumları okuyayım diyorum. Ya ne kadar acımasız, ne kadar kötü yorumlar yazabiliyorsunuz.

'ZAVALLISINIZ'

Sizler bu kadar çok mu mutsuzsunuz ya da ne bileyim sizler klavyenin başına geçince, sosyal medyada mı kendinizi önemli hissediyorsunuz? Hele benim gibi hasta bir insana böyle bir ağır yorumlar yazmak nasıl bir vicdandır? Ya çok az kişi, bir iki kişi, hepinizi tenzih ederim. Yani bu kadar mı vicdansız, zavallısınız? Anlam veremiyorum gerçekten veremiyorum ve sizler için çok üzülüyorum. Zavallısınız ne diyeyim, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum, öpüyorum ve sağlıklar diliyorum en önemlisi.

Sihirli Annem'in Perihan teyzesi, ünlendiği rolüne ilişkin daha önce ‘Hayatımda en sevdiğim set. Hala beni Perihan teyze olarak seviyorlar. Bu rol üstüme yapışsın’ açıklamasını yapmıştı.