Hande Erçel'den Olay Paylaşım! 'Tarihe Tanıklık Ettim'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçtiğimiz yıl NOW Tv ekranlarında yayınlanan "Bambaşka Biri" dizisinde rol aldıktan sonra televizyon ekranlarından uzak kalan ünlü oyuncu Hande Erçel, dizi ve film projelerinden çok sosyal medyadaki etki gücüyle sık sık gündeme geliyor. Instagram hesabındaki 30 milyonun üzerinde takipçisileri için bol bol paylaşımlar yapan Hande Erçel, son yıllarda genç iş insanı Hakan Sabancı ile olan ilişkisiyle çok konuşuluyor.

Yaklaşık üç yıldır Hakan Sabancı ile aşk yaşayan 31 yaşındaki güzel oyuncu, çalışmadığı zamanlarda devamlı sevgilisiyle tatillere gidiyor. Dünyanın dört bir yanını Hakan Sabancı ile birlikte keşfeden Hande Erçel, bu tatillerinden sevgilisiyle beraber olduğu fotoğraflarını sosyal medya sayfasından paylaşmayı da ihmal etmiyor.

FOTOĞRAFLARA BEĞENİ YAĞDI

Son aylarda birçok ülkeye seyahat eden ünlü çift, son olarak Fransa Açık Tenis Turnuvası için başkent Paris'in yolunu tuttu. Hakan Sabancı ile Hande Erçel, İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz ile İtalyan tenisçi Jannik Sinner arasında gerçekleşen 5 saatlik nefes kesen final karşılaşmasını yerinden izledi. Carlos Alcaraz'ın şampiyon olduğu turnuvada, güzel oyuncu çektirdiği fotoğrafları da paylaştı.

Stiliyle beğeni toplayan güzel oyuncu, tarihi turnuvadan peş peşe birkaç fotoğrafını paylaşarak "Şimdiye kadarki en büyük finallerden birine şahit olduğum için mutluyum" notunu düştü. Hande Erçel'in paylaşımına sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum geldi. Güzel oyuncunun hayranları, sevgilisiyle çok yakıştığı yönünde yorumlar paylaştı.