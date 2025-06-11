Survivor’da Finale Giden Dört İsim Netleşti

Survivor’da büyük finale sayılı günler kala yarışmanın kaderini belirleyen mücadeleler sona erdi. Artık İstanbul'da final koltukları için mücadele edecek dört isim netleşti. Kimler büyük ödüle bir adım daha yaklaştı? İşte detaylar…

Esma Karayel Esma Karayel
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Survivor’da Finale Giden Dört İsim Netleşti
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Heyecanın düşmediği, kaosun eksik olmadığı Survivor’da ilk olarak Batuhan Karacakaya, ardından da Adem Kılıçcı finale adını yazdıran ilk iki yarışmacı oldu. Geriye kalan finalistlik koltukları için ise Ayşe, Volkan ve Sevgi arasında büyük bir rekabet yaşandı. Üçüncü finalist, kıyasıya geçen oyun sonrası belli oldu.

Survivor’da Finale Giden Dört İsim Netleşti - Resim : 1

'KARARLIYIM'

Final oyunundan önce yarışmacıların duygu dolu anları ekranlara yansıdı. Murat Ceylan’ın sorularını yanıtlayan Ayşe, “Artık son oyunuma çıkıyorum. Her şeyi burada bırakacağım. Ne yapabiliyorsam sonuna kadar göstermeye kararlıyım,” diyerek kararlılığını dile getirdi. Volkan ise, “Son virajdayız. Finali istiyorum ve bunun için elimden geleni yapacağım” sözleriyle motivasyonunu ortaya koydu.

Survivor’da Finale Giden Dört İsim Netleşti - Resim : 2

DUYGU YÜKLÜ DÜELLO

Kritik oyun sonunda İstanbul finallerine adını yazdıran üçüncü yarışmacı Volkan Çetinkaya oldu. Bu sonuçla Sevgi düelloya kalan isim oldu. Son finalistlik için ise Ayşe ile Sevgi arasında duygu yüklü bir düello gerçekleşti.

Düelloda galip gelen Ayşe Yüksel, Survivor 2025’in son finalisti olarak İstanbul’a gitme hakkı kazandı. Yarışmaya veda eden Sevgi İme ise gözyaşlarını tutamadı. Her iki yarışmacının da duygusal anlar yaşadığı veda, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

KİMLER FİNALE KALDI?

Böylece Survivor 2025 büyük finalinde mücadele edecek dört isim: Batuhan, Adem, Volkan ve Ayşe oldu.

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