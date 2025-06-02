Demet Akalın'ı Yıkan Haber: Acı Haberi Sosyal Medya Hesabından Duyurdu

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, kuzeni Hakan Kılıç’ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Acı haberle sarsılan Akalın, paylaşımında “Dağ gibi Hakan abim gitti. Teyzemin emaneti gitti” sözleriyle duygularını dile getirdi. Kılıç’ın vefat haberi sanatçının takipçilerini de derinden üzdü.

EVİNDE KRİZ GEÇİRDİ

KOAH hastası olan Hakan Kılıç, 22 Mayıs’ta evinde kriz geçirince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İlk olarak Gölcük Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kılıç, ardından Gebze'deki bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Hakan Kılıç’ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Gölcük Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Ailesi ve sevenlerinin katılacağı cenazede Demet Akalın’ın da hazır bulunması bekleniyor. Kılıç’ın ani vefatı, hem ailesinde hem de yakın çevresinde büyük üzüntüye yol açtı.