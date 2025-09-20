Seda Sayan'ın Sabah Rutini Ağızları Açık Bıraktı! Enis Arıkan Duyunca İnanamadı

Ünlü sunucu Seda Sayan, sabah rutiniyle herkesi şaşkına çevirdi. Çörek otu yağı ve ananas sirkesiyle güne başladığını açıklayan Sayan’a, Enis Arıkan’dan "Bunlar yemek değil" tepkisi geldi.

Seda Sayan'ın Sabah Rutini Ağızları Açık Bıraktı! Enis Arıkan Duyunca İnanamadı
Ünlü sunucu ve şarkıcı Seda Sayan, canlı yayında açıkladığı sabah rutiniyle izleyenleri ve konuğu Enis Arıkan’ı şaşkına çevirdi. Çörek otu yağı ve ananas sirkesiyle güne başladığını söyleyen Sayan’ın bu beslenme alışkanlığı Arıkan’dan "Bunlar yemek değil" tepkisini aldı.

Asıl adı Aysel Gürsaçer olan Seda Sayan, sahne hayatı, sunuculuğu ve özel yaşamıyla sık sık gündeme gelen bir isim. Yedi evlilik yapan ünlü sanatçı, son olarak 2022’de kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu. Bu kez ise alışılmadık sabah rutiniyle gündem oldu.

SABAH RUTİNİ AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Programın bu haftaki konuğu Enis Arıkan, bir yıldır spor yaptığını fakat yemek tutkusundan dolayı kısa sürede kilo alabildiğini anlattı. Bunun üzerine Seda Sayan kendi rutinini paylaşarak, güne bir çay kaşığı çörek otu yağı, ananas sirkeli su ve sade kahveyle başladığını, program öncesinde yalnızca iki tuzlu kurabiye yediğini söyledi. Sayan’ın bu sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Enis Arıkan, "Bunlar yemek değil" diyerek tepki gösterdi.

“PİLAVSIZ PATLICAN OLMAZ” TARTIŞMASI

Seda Sayan'ın Sabah Rutini Ağızları Açık Bıraktı! Enis Arıkan Duyunca İnanamadı - Resim : 2

Seda Sayan sözlerine devam ederek yemek alışkanlıklarını da anlattı. Sayan, “Biz pilav yiyeceksek yanına başka bir şey koymayız. Patlıcan yemeği yaptıysan yanına pilav yeme be kardeşim” dedi. Enis Arıkan ise “Pilavsız patlıcan mı olur bacım?” sözleriyle karşılık verdi. Programdaki esprili anlar izleyenleri güldürürken, Sayan'ın beslenme rutini ise "gençlik iksiri" olarak yorumlandı.

