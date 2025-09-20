Ata Demirer’den Aşk Dolu Kutlama! Doğum Günü Paylaşımı Sosyal Medyada Olay Oldu

Kilo verdikten sonra yeni imajıyla dikkat çeken Ata Demirer, bu kez özel hayatıyla gündem oldu. Ünlü komedyen, sevgilisi Dilara Alemdar’ın doğum gününü romantik sözlerle kutladı, paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada olay oldu.

Ata Demirer’den Aşk Dolu Kutlama! Doğum Günü Paylaşımı Sosyal Medyada Olay Oldu
Ünlü komedyen ve müzisyen Ata Demirer, son dönemde verdiği kilolarla gündemdeydi. 30 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan Demirer, bu kez özel hayatıyla adından söz ettirdi.

Uzun süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Ata Demirer, sevgilisi Dilara Alemdar’ın doğum gününü sosyal medyada yaptığı paylaşımla kutladı.

Ata Demirer ve sevgilisi Dilara Alemdar

Bir sigorta şirketinde müdür yardımcısı olarak görev yapan Alemdar’la birlikte çekilmiş fotoğraflarını yayımlayan ünlü isim, romantik mesajıyla dikkat çekti.

AŞK DOLU KUTLAMA

“Doğum günün kutlu olsun. Hep beraber olsun sevdiğim kadın” sözleriyle sevgilisine seslenen 53 yaşındaki Demirer’in paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ünlü çiftin mutluluk kareleri sosyal medyada gündem olurken, takipçileri de ikiliye çok sayıda tebrik mesajı gönderdi.

