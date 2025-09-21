Ünlü Oyuncu Sevda Erginci’nin Düğünü Yunanistan’a Damga Vurdu! Sakız Adası'nda Ünlüler Geçidi… Herkes Bunu Konuşuyor

Ünlü oyuncu Sevda Erginci, mimar sevgilisi Efe Saydut ile Yunanistan’ın gözde destinasyonlarından Sakız Adası’nda evlendi. Ünlülerin akın ettiği düğünde gelin çiçeğini de ünlü isim kaptı. İşte Mardin’de başlayan evlilik serüveninin detayları…

‘Hayat Bazen Tatlıdır’, ‘Yasak Elma’ ve son olarak ‘Kül Masalı’ gibi popüler dizilerdeki performansıyla tanınan ünlü oyuncu Sevda Erginci, uzun süredir birlikte olduğu mimar Efe Saydut ile geçtiğimiz haftalarda İzmir'de nikah masasına oturdu.

Ünlü Oyuncu Sevda Erginci’nin Düğünü Yunanistan’a Damga Vurdu! Sakız Adası'nda Ünlüler Geçidi… Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 1
Sevda Erginci ve eşi Efe Saydut

GELİN ÇİÇEĞİNİ ÜNLÜ İSİM YAKALADI

Yunanistan’ın gözde rotası Sakız Adası'nda düzenlenen düğün törenine, Sevda Erginci’nin yakın dostları ve birçok ünlü isim katıldı. Gecede en çok konuşulan anlardan biri ise gelin buketini ‘Yasak Elma’ dizisindeki rol arkadaşı Biran Damla Yılmaz’ın yakalaması oldu.

Ünlü Oyuncu Sevda Erginci’nin Düğünü Yunanistan’a Damga Vurdu! Sakız Adası'nda Ünlüler Geçidi… Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 2

SADE GELİNLİĞİ BEĞENİ TOPLADI

Erginci’nin düğün için tercih ettiği sade ve zarif gelinlik sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sade bir tasarıma sahip gelinlik, minimal detaylarıyla dikkat çekerken, modern ve klasik çizgileri bir arada taşıyan tasarımıyla da çok beğenildi.

Ünlü Oyuncu Sevda Erginci’nin Düğünü Yunanistan’a Damga Vurdu! Sakız Adası'nda Ünlüler Geçidi… Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 3

DÜĞÜN GÜNDEM OLDU

Sakız Adası’ndaki romantik düğün kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hem çiftin uyumu hem de organizasyonun sadeliği takipçilerin övgüsünü topladı.

Biran Damla Yılmaz Sevda Erginci Yunanistan
