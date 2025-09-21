Anıl Altan'dan Boşanmanın Ardından Olay Fotoğraf! Herkes Bunu Konuşuyor, 'Yeni Bir İlişki mi?'

Ünlü oyuncu Pelin Akil ile olan 9 yıllık evliliğini geçtiğimiz ay sonlandıran ünlü oyuncu Anıl Altan’ın modacı Tilbe Çakır ile görüntülenmesi sosyal medyada “Yeni bir aşkı mı başlıyor?” sorusunu gündeme taşıdı.

Anıl Altan'dan Boşanmanın Ardından Olay Fotoğraf! Herkes Bunu Konuşuyor, 'Yeni Bir İlişki mi?'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaklaşık bir ay önce 9 yıllık eşi, oyuncu Pelin Akil ile evliliğini sonlandıran Anıl Altan, sosyal medyada yayılan görüntülerle dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü oyuncunun, bir gece kulübünde tanınmış bir moda tasarımcısıyla birlikte olduğu anlar ‘Yeni bir ilişkiye mi yelken açtı?’ sorusunu gündeme taşıdı.

Anıl Altan'dan Boşanmanın Ardından Olay Fotoğraf! Herkes Bunu Konuşuyor, 'Yeni Bir İlişki mi?' - Resim : 1
Anıl Altan ve eski eşi Pelin Akil

RESMİ OLARAK BOŞANDI

2016 yılında dünya evine giren Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, uzun yıllar örnek çift olarak anıldı. İkiz kızları Lina ve Alin ile mutlu aile tablosu çizen çift, 2023 yılında başlayan boşanma söylentilerini uzun süre yalanladı.

Anıl Altan'dan Boşanmanın Ardından Olay Fotoğraf! Herkes Bunu Konuşuyor, 'Yeni Bir İlişki mi?' - Resim : 2

Ancak, bu yıl 27 Ağustos’ta resmi olarak yollarını ayırdıklarını duyurdular. Pelin Akil, ayrılığı sosyal medya üzerinden, “Kızlarımız için bir arada olacağız ama karı koca olarak yollarımızı ayırdık” sözleriyle açıklamıştı.

GECE KULÜBÜNDE SAMİMİ GÖRÜNTÜLER

Boşanmanın ardından gözlerden uzak kalmayı tercih eden Anıl Altan, geçtiğimiz gece Gossip Pasta adlı platforma gönderilen görüntülerle gündeme geldi. Altan'ın bir gece kulübünde modacı Tilbe Çakır ile samimi şekilde görüntülendiği iddia edildi.

Anıl Altan'dan Boşanmanın Ardından Olay Fotoğraf! Herkes Bunu Konuşuyor, 'Yeni Bir İlişki mi?' - Resim : 3
Tilbe Çakır

Sosyal medyada aktif olan ve moda sektöründe tanınan bir isim olan Tilbe Çakır’ın da görüntülerde yer alması, ilişkileri hakkında “Yeni bir başlangıç mı?” sorusunu gündeme getirdi. Ancak taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

TAKİPLEŞMİYORLAR

İkili sosyal medyada birbirlerini takip etmiyor. Bu durum, aralarında yeni gelişen bir tanışıklık mı yoksa yalnızca ortak bir çevrede denk gelinen bir gece mi olduğu yönünde tartışmalara yol açtı.

Pelin Akil’den Boşanma Kararı Sonrası Gündem Olan Fotoğraf! Yorum YağdıPelin Akil’den Boşanma Kararı Sonrası Gündem Olan Fotoğraf! Yorum YağdıMagazin

Ünlü Oyuncu Pelin Akil’den Boşanma Kararı Sonrası Şoke Eden Adım! Tüm Köprüleri YaktıÜnlü Oyuncu Pelin Akil’den Boşanma Kararı Sonrası Şoke Eden Adım! Tüm Köprüleri YaktıMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Anıl Altan Pelin Akil
Fenerbahçe Başkanını Seçiyor! Ali Koç Mu, Sadettin Saran Mı? Ali Koç Mu, Sadettin Saran Mı?
Okan Buruk 5-1'in Acısı 3 İsimden Çıkardı! Konyaspor Maçında Yoklar... 5-1'in Faturasını 3 İsme Kesti
Semra Dal Başörtüsünü Çıkarma Kararı Aldı: 'Ben de Şaşırdım' Semra Dal'dan 'Başörtüsü' Kararı
Arka Sokaklar’da Nefes Kesen Geri Dönüş! Sosyal Medyayı Salladı 20 Sezonluk Fenomen Dizi Arka Sokaklar’da Nefes Kesen Geri Dönüş
ÇOK OKUNANLAR
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! 1999-2008 Arası Sigorta Girişi Olanlara Erken Emeklilik Var Mı? Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te!
Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Kahraman Oldu: AKP İtiraz Edecek Bayrampaşa Belediyesi CHP'de Kaldı
CANLI | CHP’de Tarihi Gün: Özgür Özel Yeniden Genel Başkan Özgür Özel Üçüncü Kez Genel Başkan
Gürsel Tekin'den CHP Yöntemine Kritik Davet: 'Altına İmza Atayım' Gürsel Tekin’den CHP Yöntemine Özel Davet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Gazze Pazarlığı' Yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Gazze Pazarlığı' Yanıtı