Anıl Altan'dan Boşanmanın Ardından Olay Fotoğraf! Herkes Bunu Konuşuyor, 'Yeni Bir İlişki mi?'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaklaşık bir ay önce 9 yıllık eşi, oyuncu Pelin Akil ile evliliğini sonlandıran Anıl Altan, sosyal medyada yayılan görüntülerle dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü oyuncunun, bir gece kulübünde tanınmış bir moda tasarımcısıyla birlikte olduğu anlar ‘Yeni bir ilişkiye mi yelken açtı?’ sorusunu gündeme taşıdı.

Anıl Altan ve eski eşi Pelin Akil

RESMİ OLARAK BOŞANDI

2016 yılında dünya evine giren Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, uzun yıllar örnek çift olarak anıldı. İkiz kızları Lina ve Alin ile mutlu aile tablosu çizen çift, 2023 yılında başlayan boşanma söylentilerini uzun süre yalanladı.

Ancak, bu yıl 27 Ağustos’ta resmi olarak yollarını ayırdıklarını duyurdular. Pelin Akil, ayrılığı sosyal medya üzerinden, “Kızlarımız için bir arada olacağız ama karı koca olarak yollarımızı ayırdık” sözleriyle açıklamıştı.

GECE KULÜBÜNDE SAMİMİ GÖRÜNTÜLER

Boşanmanın ardından gözlerden uzak kalmayı tercih eden Anıl Altan, geçtiğimiz gece Gossip Pasta adlı platforma gönderilen görüntülerle gündeme geldi. Altan'ın bir gece kulübünde modacı Tilbe Çakır ile samimi şekilde görüntülendiği iddia edildi.

Tilbe Çakır

Sosyal medyada aktif olan ve moda sektöründe tanınan bir isim olan Tilbe Çakır’ın da görüntülerde yer alması, ilişkileri hakkında “Yeni bir başlangıç mı?” sorusunu gündeme getirdi. Ancak taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

TAKİPLEŞMİYORLAR

İkili sosyal medyada birbirlerini takip etmiyor. Bu durum, aralarında yeni gelişen bir tanışıklık mı yoksa yalnızca ortak bir çevrede denk gelinen bir gece mi olduğu yönünde tartışmalara yol açtı.

Kaynak: Haber Merkezi