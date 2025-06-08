Ünlü Oyuncu Pelin Akil’den Boşanma Kararı Sonrası Şoke Eden Adım! Tüm Köprüleri Yaktı

Uzun zamandır boşanacakları iddia edilen oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan’ın boşanacakları kesinleşmiş, Pelin Akil ‘Yollarımızı ayırdık’ açıklamasını yapmıştı. Ünlü oyuncudan bu açıklama sonrasında jet bir hamle geldi. Görenlerin kafası karıştı. Resmen boşandılar mı?

Esma Karayel Esma Karayel
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Ünlü Oyuncu Pelin Akil’den Boşanma Kararı Sonrası Şoke Eden Adım! Tüm Köprüleri Yaktı
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2016 yılında nikah masasına oturan, yaklaşık 8 yıllık evliliklerini ikiz kızları Alin ve Lina ile taçlandıran ünlü oyuncu çiftin uzun süredir evliliklerinde hiçbir şeyin yerinde gitmediği ve boşanacakları iddia ediliyordu.

Ünlü Oyuncu Pelin Akil’den Boşanma Kararı Sonrası Şoke Eden Adım! Tüm Köprüleri Yaktı - Resim : 1

YALI ÇAPKINI ROLÜ KRİZ YARATMIŞTI

Defalarca boşanma iddialarını yalanlayan çiftin, Pelin Akil’in Yalı Çapkını dizisinde rol alması ve Mert Ramazan Demir ile yakın sahnelerinden sonra evlerini ayırdıkları da ileri sürülmüştü.

Ünlü Oyuncu Pelin Akil’den Boşanma Kararı Sonrası Şoke Eden Adım! Tüm Köprüleri Yaktı - Resim : 2

DOĞUM GÜNÜNÜ AYRI GEÇİRDİLER

Uzun yıllar boyunca örnek aile olarak gösterilen çift sosyal medya paylaşımlarını azaltmış, doğum günlerini sade bir şekilde geçirmişlerdi.

Ünlü Oyuncu Pelin Akil’den Boşanma Kararı Sonrası Şoke Eden Adım! Tüm Köprüleri Yaktı - Resim : 3

RESMEN AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Berkay konserine tek başına katılan Pelin Akil, boşanma sorularına ‘Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık’ diyerek ilk kez net bir yanıt vermişti.

‘Her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var ve biz zaten birbirimizi çok seviyoruz. Her zaman bir aradayız ama bu başka bir şeye yorulmasın. Bunu da buradan söylemiş olayım o zaman, bence yeterli’ diye belirten Akil’den dikkat çeken bir hamle geldi.

Ünlü Oyuncu Pelin Akil’den Boşanma Kararı Sonrası Şoke Eden Adım! Tüm Köprüleri Yaktı - Resim : 4

SOY ADINI KALDIRDI

Pelin Akil, Instagram hesabından eşinin soyadını kaldırdı. Ünlü oyuncunun boşanma açıklamasının ardından bu hamlesi sosyal medyada ‘Artık dönüşü yok’ yorumlarını gündeme getirdi.

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