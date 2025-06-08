Ebru Yaşar, Antalya’yı Salladı! Bayram Sahnesinde Heyecanlandıran Sürpriz

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Yaşar, Kurban Bayramı’nda Antalya’da sahneye çıktı. Şarkılarıyla sevenlerine eğlenceli anlar yaşatan Ebru Yaşar, sahnede heyecanlandıran sürprizini ‘Şarkılarımızın devamı geliyor. Planladığımız şarkılarımız da vardı. Çok kısa bir süre sonra dinleyicilerimizle buluşacak’ diyerek duyurdu.

Son Güncelleme:
Ebru Yaşar, Antalya’yı Salladı! Bayram Sahnesinde Heyecanlandıran Sürpriz
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ebru Yaşar bayramın ilk günü Nirvana Cosmopolitan Otel sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Sahne performansı ve güzelliğiyle göz kamaştıran Yaşar, izleyenlere unutulmaz bir bayram akşamı yaşattı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Ebru Yaşar, bayram mesajı da verdi.

'HERKESE SAĞLIK VE MUTLULUK DİLİYORUM'

Ebru Yaşar, 'Bayramlar sevdiklerimizle bir arada olmanın en güzel bahanesi. Herkese sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum' diyerek duygularını paylaştı.

Ebru Yaşar, Antalya’yı Salladı! Bayram Sahnesinde Heyecanlandıran Sürpriz - Resim : 1

MÜJDEYİ VERDİ! YENİ ŞARKILAR GELİYOR

‘Affet’ ve ‘Yıllar Sonra’ adlı iki yeni single’ı hakkında konuşan Ebru Yaşar, 'Şarkılarımızın devamı geliyor. Planladığımız şarkılarımız da vardı. Çok kısa bir süre sonra dinleyicilerimizle buluşacak' dedi.

Ebru Yaşar, Antalya’yı Salladı! Bayram Sahnesinde Heyecanlandıran Sürpriz - Resim : 2

'ÇOCUKLARIM GALATASARAYLI'

Cannes Film Festivali ve hemen ardından Galatasaray kutlamalarında yer almasıyla ilgili de konuşan ünlü sanatçı, 'Cannes’dan geldik hemen ardından Kırklareli’nde çok güzel bir konser verdik ve hemen arkasından Galatasaray kutlamalarına çıktık. Çocuklarım Galatasaraylı, onlarla bu mutluluğu paylaşmak tüm camiayı tebrik etmek istedim' diye konuştu.

Ebru Yaşar Şanlıurfa’ya Damga Vurdu! On Binlerce Kişiye Büyük SürprizEbru Yaşar Şanlıurfa’ya Damga Vurdu! On Binlerce Kişiye Büyük SürprizMagazin

Galatasaray'ın Tarihi Gecesine Ebru Yaşar Damgası! Şarkılarıyla Sahneyi Yıktı GeçtiGalatasaray'ın Tarihi Gecesine Ebru Yaşar Damgası! Şarkılarıyla Sahneyi Yıktı GeçtiSpor

"AFFET" PERFORMANSI BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Sahneye özel olarak hazırlanan siyah, şık kostümüyle çıkan Yaşar, dillerden düşmeyen hit parçalarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi. Özellikle “Affet”, “Yoksun” ve “Kehribar” performansları büyük alkış topladı.

Hayranlarının yoğun ilgisi karşısında duygulanan Yaşar, “Antalya her zaman benim için özel bir şehir. Bayramda burada olmak kalbimi ısıtıyor” sözleriyle geceye damga vurdu.

Galatasaray’ın Yenikapı’daki şampiyonluk kutlamalarında şahane bir açılışa imza atan Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, kızı Ebru Su ve oğlu Poyraz ile sahneye çıkmıştı. Yeni şarkısı “Affet”i taraftarların önünde seslendiren Ebru Yaşar, Seni Anan Benim İçin Doğurmuş ve Kehribar şarkılarını da söylemişti. Yaşar, taraftarların yoğun isteği üzerine Affet şarkısını bir kere daha seslendirmişti. Sesiyle unutulmaz anlar yaşatan Ebru Yaşar, taraftarlara üçlü de çektirmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ebru Yaşar Antalya
Son Güncelleme:
İclal Aydın Yeni Aşkını Sosyal Medyada Duyurdu İclal Aydın Yeni Aşkını Duyurdu
Yıllardır Görüşmediği Babasıyla Barıştı, Bayram Paylaşımları Duygulandırdı Yıllardır Görüşmediği Babasıyla Barıştı
Uzman Uyardı: Et Saklarken Bu 5 Hata Sağlığınızı Tehlikeye Atıyor! Uzman Uyardı: Et Saklarken Bu 5 Hata Sağlığınızı Tehlikeye Atıyor!
Kurban Etini Dolaba Koyarken Bu Hatalara Dikkat: Yanlış Saklama Etleri Ziyan Ediyor Kurban Etini Dolaba Koyarken Bu Hatalara Dikkat: Yanlış Saklama Etleri Ziyan Ediyor
Anne Olmaya Hazırlanan Gizem Karaca’dan Karnı Burnunda Pozlar: Geri Sayım Günleri Ünlü Oyuncudan Karnı Burnunda Pozlar
Demet Akalın Kuliste Kaza Geçirdi! 'İyi ki Kopmadı... Bayram Acısı Bu Olsun' Demet Akalın Kuliste Kaza Geçirdi
ÇOK OKUNANLAR
TOGG ve Ford’un Üretim Hattını Kurmuştu: Dev Firma İflas Etti! TOGG ve Ford’un Üretim Hattını Kurmuştu, İflas Etti!
Altında Yıllar Sonra Bir İlk! Bankalar ve Uzmanlar Bir Oldu, Altının Rekor Kıracağı Tarihi Açıkladı Altında Yıllar Sonra Bir İlk! Bankalar ve Uzmanlar Bir Oldu, Altının Rekor Kıracağı Tarihi Açıkladı
Toprak Kuyusuna Gömüp Çamurla Kaplanıyor: 72 Saat Bekleyip Damla Damla Süzülüyor Toprak Kuyusuna Gömüp Çamurla Kaplanıyor: 72 Saat Bekleyip Damla Damla Süzülüyor
Meteoroloji İl İl Uyardı: Güneşe Kanmayın, Sağanak Yağış Geliyor Güneşe Kanmayın, Sağanak Yağış Geliyor
İçişleri Bakanlığı Düğmeye Bastı: Ehliyetlerde Artık Her Yıl Zorunlu Olacak İçişleri Bakanlığı Düğmeye Bastı: Ehliyetlerde Artık Her Yıl Zorunlu Olacak