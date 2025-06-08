Ebru Yaşar, Antalya’yı Salladı! Bayram Sahnesinde Heyecanlandıran Sürpriz

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Ebru Yaşar bayramın ilk günü Nirvana Cosmopolitan Otel sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Sahne performansı ve güzelliğiyle göz kamaştıran Yaşar, izleyenlere unutulmaz bir bayram akşamı yaşattı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Ebru Yaşar, bayram mesajı da verdi.

'HERKESE SAĞLIK VE MUTLULUK DİLİYORUM'

Ebru Yaşar, 'Bayramlar sevdiklerimizle bir arada olmanın en güzel bahanesi. Herkese sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum' diyerek duygularını paylaştı.

MÜJDEYİ VERDİ! YENİ ŞARKILAR GELİYOR

‘Affet’ ve ‘Yıllar Sonra’ adlı iki yeni single’ı hakkında konuşan Ebru Yaşar, 'Şarkılarımızın devamı geliyor. Planladığımız şarkılarımız da vardı. Çok kısa bir süre sonra dinleyicilerimizle buluşacak' dedi.

'ÇOCUKLARIM GALATASARAYLI'

Cannes Film Festivali ve hemen ardından Galatasaray kutlamalarında yer almasıyla ilgili de konuşan ünlü sanatçı, 'Cannes’dan geldik hemen ardından Kırklareli’nde çok güzel bir konser verdik ve hemen arkasından Galatasaray kutlamalarına çıktık. Çocuklarım Galatasaraylı, onlarla bu mutluluğu paylaşmak tüm camiayı tebrik etmek istedim' diye konuştu.

"AFFET" PERFORMANSI BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Sahneye özel olarak hazırlanan siyah, şık kostümüyle çıkan Yaşar, dillerden düşmeyen hit parçalarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi. Özellikle “Affet”, “Yoksun” ve “Kehribar” performansları büyük alkış topladı.

Hayranlarının yoğun ilgisi karşısında duygulanan Yaşar, “Antalya her zaman benim için özel bir şehir. Bayramda burada olmak kalbimi ısıtıyor” sözleriyle geceye damga vurdu.

Galatasaray’ın Yenikapı’daki şampiyonluk kutlamalarında şahane bir açılışa imza atan Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, kızı Ebru Su ve oğlu Poyraz ile sahneye çıkmıştı. Yeni şarkısı “Affet”i taraftarların önünde seslendiren Ebru Yaşar, Seni Anan Benim İçin Doğurmuş ve Kehribar şarkılarını da söylemişti. Yaşar, taraftarların yoğun isteği üzerine Affet şarkısını bir kere daha seslendirmişti. Sesiyle unutulmaz anlar yaşatan Ebru Yaşar, taraftarlara üçlü de çektirmişti.

Kaynak: Haber Merkezi