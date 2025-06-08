Oyunculuğu Bıraktı, Parayı Asıl Şimdi Buldu! 60 Yaşından Sonra Kendini Yeniden Yarattı

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ABD'de 1980'li yıllarda yayınlanan ve tüm dünyada bir fenomene dönüşen "Mavi Göl" dizisiyle küçük yaşta şöhret olan ünlü oyuncu Brooke Shields, 59 yaşında bambaşka bir kariyere atıldı. Geçen yıl 40 yaş üstü kadınlara hitap eden saç bakım markası Commence’i çıkaran Brooke Shields, ilk kez bir girişimin kurucusu ve CEO’su olarak görev aldı.

The Wall Street Journal’ın “Future of Everything” etkinliğinde bir konuşma yapan 60 yaşındaki oyuncu, yatırım almak için görüştüğü girişim sermayesi yatırımcısının kendisini küçümsediğini ve yatırım büyüklüğünün küçük olması nedeniyle başta kendisine destek vermediğini anlattı. Shields ardından o kişiyle yeniden temasa geçtiğini ifade etti.

MALİYETİ ÇOK YÜKSEK OLDU

Commence'in ilk üç ürününü piyasaya sürebilmek için yaklaşık 3.5 milyon dolar dış yatırım topladığını belirten ünlü oyuncu, girişimciliğin düşündüğünden çok daha masraflı olduğunu itiraf etti.

Markasının hedef kitlesinin, daha ileri yaşlarda kadınlara hitap etmesiyle ilgili ise Shields, "Yaş aldıkça çevremdeki kadınların, menopoz ve kırışıklıklar nedeniyle kendilerini eskisi kadar değerli hissetmediklerini gördüm" dedi. Bu noktada bir pazar açığı fark ettiğini söyleyen oyuncu, X kuşağının güzellik konusunda yılda 279 milyar dolar harcadığını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi