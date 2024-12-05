Pelin Akil Boşanıyor mu? Gerçeği Açıkladı! ‘Üç Yıldır…’

Yalı Çapkını’nın yeni sezonunda ‘Diyar’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Pelin Akil, eşi Anıl Altan ile boşanacakları iddialarına yanıt verdi. Akil, bu iddianın nasıl ortaya çıktığını anlatarak, gerçeği açıkladı.

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Pelin Akil Boşanıyor mu? Gerçeği Açıkladı! ‘Üç Yıldır…’

Son olarak rol aldığı Yalı Çapkını dizisiyle ekranlarda kendini gösteren, canlandırdığı Diyar karakteri ile sosyal medyada Afra Saraçoğlu’nun hayranları tarafından linç edilen oyuncu Pelin Akil, geçen hafta diziye veda etmişti.

Pelin Akil Boşanıyor mu? Gerçeği Açıkladı! ‘Üç Yıldır…’ - Resim : 1

Diziden ayrılışı beklenenden erken olan Pelin Akil’in rolü nedeniyle eşiyle arasında sorunlar yaşandığı iddia edilmişti. Berfu Yenenler'e konuk olan Pelin Akil, uzun süredir devam eden, eşi Anıl Altan ile boşanacakları yönündeki iddialara son noktayı koydu.

Pelin Akil Boşanıyor mu? Gerçeği Açıkladı! ‘Üç Yıldır…’ - Resim : 2

“ARKADAŞIMA SÖYLEDİĞİM ŞEYLER…”

“Üç yıldır bizi boşuyorlar… Bu tür haberler tamamen tıklama amacıyla ve kötü niyetle yapılıyor. İtibar etmeyin” diye belirten Akil, şunları söyledi: Böyle saçma şeyler oldu. Nereden çıktığını biliyorum da bir kavgamız olmuştu, bir dertleşmiştim arkadaşıma söylediğim şeyler çarpılarak magazin sayfalarında çıkmıştı. Yakın arkadaşımdı, sonra benle alakalı olmadığını söylemişti.

Pelin Akil Boşanıyor mu? Gerçeği Açıkladı! ‘Üç Yıldır…’ - Resim : 3

Eşi Anıl’ı azarladığına dair iddiaları da yanıtlayan Pelin Akil “Biz atışırız hep, bunlar mesela bizi tanımayanlara öyle görünüyor. Anıl da bana söyler eğleniriz birbirimizle” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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