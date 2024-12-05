Ünlü Oyuncunun Kızı O Haberlere Ateş Püskürdü

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın hayatını kaybettiğine yönelik iddialara kızından çok sert tepki geldi. Ünlü ismin kızı, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada ateş püskürdü.

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar hakkında çıkan 'vefat' haberleri sosyal medyayı karıştırdı. Ünlü ismin kızı Zeynep Özyağcılar, “Bu haberi yapan herkesle uğraşacağım” diyerek tepkisini dile getirdi.

Zeynep Özyağcılar sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, Erdal Özyağcılar vefat haberleri dolaşıyor. Kendisi evde ve iyi. Bu haberi yapan herkesle uğraşacağım."