Kızıl Goncalar'da Bomba Ayrılık! Ünlü İsim Diziye Veda Etti, Yeni Oyuncular Geliyor

Ekranların fenomen dizisi “Kızıl Goncalar” ikinci sezonunda da yolculuğuna devam ederken, dizide bir ayrılık yaşandı. "Vahid" karakterini canlandıran oyuncu Tolga Tekin projeye veda ederken, ekibe yeni oyuncuların katılacağı öğrenildi.

Kızıl Goncalar'da Bomba Ayrılık! Ünlü İsim Diziye Veda Etti, Yeni Oyuncular Geliyor

NOW'ın reyting rekortmeni projesi “Kızıl Goncalardizisi, her pazartesi akşamı seyirciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yönetmenliğini Ömür Atay’ın üstlendiği, senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı dizinin son bölümünde, Vahid karakteri bıçaklanıp denize atılmıştı ve akıbeti merak konusu olmuştu.

Kızıl Goncalar'da Bomba Ayrılık! Ünlü İsim Diziye Veda Etti, Yeni Oyuncular Geliyor - Resim : 1

31. BÖLÜMDE AYRILACAK

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; karaktere hayat veren başarılı oyuncu Tolga Tekin’in ekibe veda ettiği öğrenildi. Tekin, 31. bölümde diziye veda edecek.

Kızıl Goncalar'da Bomba Ayrılık! Ünlü İsim Diziye Veda Etti, Yeni Oyuncular Geliyor - Resim : 2

Diğer yandan, ikinci sezonu devam eden dizinin kadrosuna yeni oyuncuların da katılacağı belirtildi.

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